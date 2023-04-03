Как правильно ухаживать за трикотажными вещами?

Сложно представить гардероб для холодного времени года без целого набора трикотажных вещей. Это и длинные платья, и вязаные жилеты и, конечно, свитеры. Тем не менее, обновлять этот набор ежесезонно накладно и совсем не экологично. А чтобы трикотаж служил как можно дольше и не терял привлекательного вида, за ним необходимо ухаживать определенным образом. Рассказываем о главных правилах, которые продлят жизнь любимому трикотажу.

Стирайте вещи вручную

Даже если на бирке указано, что изделие можно стирать в машинке при низкой температуре и в "щадящем" режиме, этого все равно лучше не делать. Даже самые новые и качественные машинки не смогут постирать вещи более бережно, чем вручную.

Используйте специализированные средства

Это тот самый случай, когда специальные гели для стирки шерсти, кашемира и любого другого трикотажа - это не просто маркетинговая уловка, а действительно необходимая инвестиция. Составы таких средств для стирки не повреждают трикотажные волокна, защищают их от растяжения и скатывания, а значит - действительно способны продлить вещам жизнь.

Сушите на горизонтальной поверхности

Пока вещь хотя бы немного влажная, волокна шерсти могут очень легко деформироваться. Забудьте о сушке в висячем положении и, тем более, в сушильной машине. Чтобы трикотаж прослужил как можно дольше, суть его стоит только в горизонтальном положении на ровной поверхности.

Храните в сложенном виде

В сухом состоянии трикотаж тоже способен деформироваться, пускай и не так сильно, как во влажном. Однако, если повесить вещь на вешалку, она все же может вытянуться и потерять свою форму. Храните вязанные вещи сложенными полке шкафа или в ящике в шкафу. Так вещь гораздо дольше сохранит свою форму.

Купите машинку для удаления катышков

Хорошая трикотажная вещь может служить достаточно долго, однако со временем на ней так или иначе образуются катышки. Их можно удалить при помощи специальной машинки: она отлично справляется с нежелательными комочками шерстки и значительно обновляет вид вещи.

Не стирайте вещи без необходимости

В отличие от хлопковой одежды, которые мы часто добавляем в стирку просто так, чтобы и вещь освежить, и машинку заполнить, трикотаж нельзя стирать, если он не нуждается в этом на данный момент. Даже при соблюдении всех правил, каждая стирка неизбежно травмирует волокна. Конечно, не стоит ударяться в крайности, но перед каждой стиркой лучше внимательно проверить, стоит ли стирать вещь прямо сейчас.

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