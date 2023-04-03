3 апреля 2023

3 апреля 2023 11:00

Блогерша с тату во все тело раскрыла причину недовольства своей внешностью - ВИДЕО

Блогерша Сара (фамилия неизвестна) с тату во все тело раскрыла причину недовольства своим внешним видом. Соответствующую историю она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

36-летняя инфлюэнсерша с никнеймом saraovershares призналась, что впервые начала делать рисунки на теле, когда ей было чуть больше 20 лет. При этом юзерша продемонстрировала на камеру свою внешность. В опубликованном ролике видно, что кожа Сары в области груди, рук и пальцев покрыта многочисленными изображениями.

"Теперь у меня складывается ощущение, словно в 20 лет я надела рубашку и с тех пор должна носить ее до конца жизни", - призналась девушка, заявив, что жалеет о том, что татуировки больше не сочетаются с ее характером. По словам героини публикации, она изменила свой стиль и стала более женственной, вследствие чего оборки на ее одежде выглядят неуместно с рисунками на коже.


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