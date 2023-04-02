2 апреля 2023

2 апреля 2023 10:44

Дом Guerlain выпустил духи во флаконе из муранского стекла за $27 тысяч

Французский парфюмерный дом Guerlain совместно со стеклодувом Аристидом Нажаном отметил 170-летие создания пчелиного флакона, выпустив флакон из муранского стекла лимитированной серии с ароматом Le Bouquet de la Mariée. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Флакон включает в себя скульптурные цветы, покрытые 24-каратным золотом, в центре указана дата 30 апреля 1853 года - день рождения флакона с пчелами. 1 мая будет выпущено десять лимитированных флаконов с гравировкой, каждый из которых будет стоить $27 тыс.

"Как и Guerlain, [Аристид] больше всего на свете любит природу, поэтому цветы были для нас обоих несомненной идеей", - сказала Анн Каролин Празан, директор Guerlain по искусству, культуре и наследию.

Аристид Нажан разработал дизайн флакона за семь часов.

Сам аромат Bouquet de la Mariée включает в себя ноты цветка апельсина, мускуса и ванили.


Просмотров: 76

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 637
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 069
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 496
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 2 985
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 450
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 313
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 548
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 3 010
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 3 015
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 233
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье