Дом Guerlain выпустил духи во флаконе из муранского стекла за $27 тысяч

Французский парфюмерный дом Guerlain совместно со стеклодувом Аристидом Нажаном отметил 170-летие создания пчелиного флакона, выпустив флакон из муранского стекла лимитированной серии с ароматом Le Bouquet de la Mariée. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Флакон включает в себя скульптурные цветы, покрытые 24-каратным золотом, в центре указана дата 30 апреля 1853 года - день рождения флакона с пчелами. 1 мая будет выпущено десять лимитированных флаконов с гравировкой, каждый из которых будет стоить $27 тыс.

"Как и Guerlain, [Аристид] больше всего на свете любит природу, поэтому цветы были для нас обоих несомненной идеей", - сказала Анн Каролин Празан, директор Guerlain по искусству, культуре и наследию.

Аристид Нажан разработал дизайн флакона за семь часов.

Сам аромат Bouquet de la Mariée включает в себя ноты цветка апельсина, мускуса и ванили.