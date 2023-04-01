Какие солнцезащитные очки будут модными в этом сезоне: краткий гид - ФОТО

Март уже подошел к концу, а за окном всё ещё нет той самой весны, которую обещали синоптики. Но мы уверены, что в апреле солнечных дней будет больше, поэтому предлагаем тебе обновить свою коллекцию аксессуаров. Лови подборку солнцезащитных очков, которые будут носить модницы весной-2023 - рассказываем и показываем, на какие формы обращать внимание!

С первыми весенними лучами солнца наступает долгожданный сезон тёмных очков. Но будем честны: этот аксессуар носят не только для того, чтобы защитить глаза от ультрафиолета. Солнечные очки могут стать идеальным завершением твоего аутфита и создать определённое настроение, поэтому не стоит ими пренебрегать. От очков велосипедистов до розовых аксессуаров Пэрис Хилтон - выбери свой тренд на весну 2023!

Спорт для ленивых

Даже если ты никогда не стояла на сноуборде или не умеешь ездить на велосипеде - это не значит, что в твоём гардеробе не должно быть спортивных очков. Универсальную форму и комфортную прочную оправу очень полюбили фэшиниста, поэтому ретро-футуристические силуэты из 80-х и 90-х уже не один сезон покоряют подиумы.

Такие модели подойдут для повседневных образов или идеально дополнят твой аутфит в стиле спорт-шик: носи их с бейсболками и полуспортивными бомберами!

Очки-невидимки

Выбирая тёмные очки, мы всегда обращаем внимание на линзы, чтобы комфортно чувствовать себя под яркими лучами солнца. Но не все модели можно использовать по прямому назначению. Например, визуально невесомые очки с прозрачными линзами выполняют исключительно декоративную функцию. Нежная цветная дымка в лиловых, лимонных или небесно-голубых оттенках хоть и не защищает глаза от ультрафиолета - не забывай! Но зато очки подходит практически под любой аутфит и освежает образ - это плюс.

Скрываем синяки под глазами

Лучше любого консилера скрыть следы тяжёлой рабочей недели под глазами помогают тёмные очки с широкой оправой. Массивные модели в стиле 70-х прекрасно сочетаются с брючными костюмами и напоминают нам легендарные образы Джеки Кеннеди. Последние несколько лет в трендах держались очень узкие очки, поэтому мы успели соскучиться по таким объёмным аксессуарам. Ну правда, чувствуешь себя как минимум кинодивой!

Золотая середина

Еще один фаворит на сезон - угловатые очки средней ширины. Это и не "микроочки" Белы Хадид из 2017-го, но и не вернувшийся на подиумы оверсайз-варианты.

В подобных аксессуарах стоит обратить внимание на чёткую форму - именно углы в девяносто градусов помогают тебе выглядеть на все сто (извини, конечно, за цифровой каламбур). Лаконичные прямоугольные тёмные очки не утяжеляют черты лица и идеально дополняют повседневные look'и. А как им идет союз с кожаным плащом - Тринити в городе!

"Розовые очки"

Все вокруг говорят снять розовые очки, а мы, наоборот, предлагаем их надеть, пока барбикор ещё актуален. Если бы Пэрис Хилтон была нашей подружкой, то мы бы точно одолжили у неё пару аксессуаров из гламурных нулевых. И первым делом захватили бы из её гардероба полупрозрачные пластмассовые очки розового оттенка. Такие модели продолговатой формы идеально сочетаются с другими атрибутами позапрошлого десятилетие - кроп-топ и брюки-карго были бы очень кстати. Но будь осторожна и не переборщи с трендами 2000-х - всё-таки живём в 2023!

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