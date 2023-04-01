1 апреля 2023

1 апреля 2023 12:41

Тренд весны-лета 2023: модные джинсовые куртки — где купить самые стильные модели

О том, что джинсовки - одна из самых нужных вещей на весну и лето, даже говорить нечего. Эти удобные куртки подходят почти ко всему и регулярно выручают - а потому должны выйти на первую строчку в твоем шоппинг-списке!

Тренд весны-лета 2023: модные джинсовые куртки - где купить самые стильные модели

Кажется, деним переживает лучшие времена - конечно, после эпохи девяностых с "канадскими смокингами" и легендарным платьем Бритни Спирс из джинсы. Подиумы, стритстайл-блогеры и инфлюэнсеры в соцсетях в один голос твердят, что без джинсовой юбки, новенькой пары карго из денима и такой же куртки в новый сезон входить никак нельзя - и мы с удовольствием соглашаемся. Потому что в отличие от сиюминутных трендов, джинса - всегда хорошее вложение. 

Недавно мы разбирались с тем, как носить джинсовую рубашку. Да, вариаций множество, но вот, в чем соль: когда ты перепробуешь все необычные комбо и вернешься к сочетанию куртки и джинсов, образ получится отличным и актуальным. Так что обновка пригодится тебе не только в сезоне весна-лето 2023, а вообще на ближайшие годы.

Так что давай сразу же присмотримся к нескольким моделям из денима, которые чаще всего выбирают фэшн-блогеры. Спойлер: несмотря на то, что некоторые из героев нашей подборки чуть более популярны, чем остальные, через сезон-два счет сравняется, так что делать ставку можно на каждый из фасонов.

Классические

Основа основ, длинная джинсовка традиционного глубокого оттенка. Она должна перекрывать пояс брюк, чтобы оставаться вне трендов и подходить к любому "низу" - юбке, джинсам, палаццо, карго и далее по списку. Правда, нет вещи более универсальной - доверяем этой модели чуть ли не больше, чем себе. 

Куртка Studio 29, 6900 руб.

Цветные

Весна - самое время для обновления гардероба и стратегического внедрения ярких обновок. Да, звучит серьезно, но ведь и мы настроены на полную цветотерапию: совмещаем классические фасоны джинсовки и сочные оттенки. А если ты настроена на более спокойный сезон, но все равно хочешь разнообразия, не вопрос - белый вариант для тебя. 

Куртка Gloria Jeans, 3999 руб.

Кроп-модели

Укороченные силуэты - настоящий бум последних сезонов. Кроп-топы, жакеты, рубашки, куртки, а теперь и кроп-джинсовки... В общем, обрезай половину своей старой куртки и не переживай, DIY в ближайшее время остается фишкой. А если на урок труда как-то не тянет, то просто выбирай готовые укороченные куртки - их в свежих коллекциях очень много. 

Куртка Lichi, 5499 руб.

С принтами и нашивками

Еще одна простая идея разнообразить обычную куртку - добавить к ней нашивки, наклейки или принты. Опять же, ты можешь заняться кастомизацией самостоятельно, и выйдет джинсовка-талисман. А что? Почти как в фильме с Блейк Лайвли!

Куртка Finn Flare, 4990 руб.

thevoicemag.ru


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