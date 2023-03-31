С чем носить белые джинсы весной-2023?

Особенности российского климата диктуют свои правила выбора одежды. И как бы сильно вы ни любили светлые джинсы и брюки, едва ли вы часто носили их осенью и зимой. Ведь даже если передвигаться по улице с максимальной аккуратностью, светлая ткань неизбежно окажется покрыта брызгами грязи. К счастью, с приходом весны (а нам хочется верить, что он не за горами), можно смело переодеваться в белый деним. Не зря ведь белые джинсы давно считаются негласной униформой для весенне-летнего сезона. Четких правил стилизации белых джинсов, пожалуй, не существуют: они отлично смотрятся с любой одеждой. Но мы решили найти самые актуальные варианты сочетаний - и в этом нам помогли хроники стритстайла.

С белыми джинсами мы чаще всего стараемся составлять светлые луки, дополняя их верхом и обувью если не белого, то бежевого, светло-серого или пастельных цветов. Этой весной можно поступать совершенно противоположным образом. Яркие примеры - Кендалл Дженнер и Ирина Шейк. Свои белые джинсы модели носят с грубыми куртками из темной кожи и обязательно контрастной обувью - черными лоферами или ботинками. Луки получаются достаточно простыми, но универсальными и достаточно эффектными для повседневного наряда.

А вот гостьи Недель моды преимущественно предпочитают total-white. Белый монохром заменил черный на подиумах еще прошлой осенью, а теперь этот тренд добрался и до улиц модных столиц. В составлении total-white образа стоит иметь в виду одну вещь: у белого есть десятки оттенков. Внимательно следите, чтобы они были либо одинаковыми, либо хорошо подходящими друг к другу. Потому что, например, белоснежный с молочным или оттенком слоновой кости будет выглядеть дешево, даже если по фасонам и стилю вещи идеально подходят друг к другу. Не стоит бояться сочетать белый и с яркими цветами, ведь его главное преимущество в том, что он будет здорово смотреться с любым оттенком: от нежно-розового до красного, от аквамаринового до цвета морской волны - все цвета подходят к белому. При этом с яркими оттенками тоже важно не перестараться. В идеале - в образе должен быть только один цветовой акцент.

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