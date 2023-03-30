30 марта 2023

30 марта 2023 18:25

Как выглядят самые модные и женственные платья весны 2023 - ФОТО

Nensi Dojaka весна-лето 2023

Бельевые мотивы в моде - не новость. Они так или иначе циркулируют в числе основных трендов еще с 90-х. Именно тогда единичные эксперименты в этом направлении оформились в цельную стилистику. Произошло это во многом с легкой руки Мадонны и Жана-Поля Готье, вместе придумавших концепцию костюмов для тура певицы Blond Ambition, объединявших элементы классического мужского тейлоринга и винтажного белья 50-х годов. Позже певица закрепила созданный эффект, появившись на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля 1991 года в комплекте шелкового нижнего белья авторства Готье. И поскольку дизайнеры продолжают переосмыслять богатые на разнообразные творческие открытия 90-е, неудивительно, что именно в этом сезоне мы увидели очень много вещей в бельевом стиле. Например, изящных платьев.

Coperni весна-лето 2023

Paco Rabanne весна-лето 2023

Prada весна-лето 2023

Платья-комбинации и даже ночнушки - тренд, без которого не обошлась почти ни одна ключевая коллекция сезона. На миланском показе Prada полупрозрачные ночные рубашки с изящным кружевом играли на контрасте со строгими серыми пальто, "мужскими" пиджаками и "мятым" трикотажем. При этом Миучча Прада и Раф Симонс предлагают носить под таким платьем нарочито плотное белье контрастного оттенка. Риккардо Тиши в своей прощальной коллекции для Burberry показал мини-платья в бельевом стиле с длинными шлейфами - в одном из таких на подиуме появилась Белла Хадид. Nensi Dojaka, Coperni и Paco Rabanne предпочли более классические варианты в длине мини, которые одинаково красиво смотрятся и со шпильками, и с грубыми ботинками. Ну а мы предлагаем сконцентрироваться на платьях-комбинациях длины миди: их можно носить в любой сезон.

Burberry весна-лето 2023

thesymbol.ru


Просмотров: 74

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 610
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 026
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 455
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 2 956
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 400
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 272
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 513
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 2 977
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 2 982
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 198
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье