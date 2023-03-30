Как выглядят самые модные и женственные платья весны 2023 - ФОТО

Бельевые мотивы в моде - не новость. Они так или иначе циркулируют в числе основных трендов еще с 90-х. Именно тогда единичные эксперименты в этом направлении оформились в цельную стилистику. Произошло это во многом с легкой руки Мадонны и Жана-Поля Готье, вместе придумавших концепцию костюмов для тура певицы Blond Ambition, объединявших элементы классического мужского тейлоринга и винтажного белья 50-х годов. Позже певица закрепила созданный эффект, появившись на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля 1991 года в комплекте шелкового нижнего белья авторства Готье. И поскольку дизайнеры продолжают переосмыслять богатые на разнообразные творческие открытия 90-е, неудивительно, что именно в этом сезоне мы увидели очень много вещей в бельевом стиле. Например, изящных платьев.

Платья-комбинации и даже ночнушки - тренд, без которого не обошлась почти ни одна ключевая коллекция сезона. На миланском показе Prada полупрозрачные ночные рубашки с изящным кружевом играли на контрасте со строгими серыми пальто, "мужскими" пиджаками и "мятым" трикотажем. При этом Миучча Прада и Раф Симонс предлагают носить под таким платьем нарочито плотное белье контрастного оттенка. Риккардо Тиши в своей прощальной коллекции для Burberry показал мини-платья в бельевом стиле с длинными шлейфами - в одном из таких на подиуме появилась Белла Хадид. Nensi Dojaka, Coperni и Paco Rabanne предпочли более классические варианты в длине мини, которые одинаково красиво смотрятся и со шпильками, и с грубыми ботинками. Ну а мы предлагаем сконцентрироваться на платьях-комбинациях длины миди: их можно носить в любой сезон.

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