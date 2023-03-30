Обувь с открытым мыском официально возвращается: модные модели 2023

Нулевые были яркой, но очень спорной модной эпохой, по завершении которой мы зареклись никогда больше не носить многие ее атрибуты. Но прошло 20 лет и на модной арене вновь оказались и джинсы на низкой посадке, и высокие платформы, и повязки для волос и даже те самые тонкие шарфы. И отлично вписались в современные гардеробы. Этой весной нас ждет возвращение еще одного противоречивого тренда - обуви с открытым мысом.

Туфли peep-toe впервые возникли на модной арене в 50-х, в "Золотую эпоху" Голливуда: тогда их носили главные звезды киноэкрана (вроде Мэрилин Монро, Риты Хэйворт и Ланы Тернер), а также миллионы женщин, мечтающих быть на них похожими. Потом обувь, открывающая большой или сразу несколько пальцев, пропала с модной арены на десятилетия и вернулась лишь в нулевых. В тот период туфли peep-toe как правило украшала очень высокая танкетка и ремешок на щиколотке, а носились они в паре с мини-юбками или узкими джинсами.

В сезоне весна-лето 2023 обувь с открытым мысом вновь вернулась на подиумы. Blumarine и Giambattista Valli решили отдать дань стилю нулевых, и снабдили туфли головокружительной платформой и каблуком. Так что если в вашем обувном шкафу похожая пара дожидалась своего звездного часа последние 20 лет, ее можно смело доставать. У Tory Burch и Carolina Herrera нашлись более утонченные варианты, которые наверняка придутся по вкусу даже тем, кто к поклонникам эстетики Y2K себя совсем не относит. Мюли и слингбэки с открытыми пальцами на тонком каблуке легко впишутся в деловой, романтичный и даже повседневный образ.

thesymbol.ru