30 марта 2023

30 марта 2023 13:05

Обувь с открытым мыском официально возвращается: модные модели 2023

BLUMARINE весна-лето 2023

Нулевые были яркой, но очень спорной модной эпохой, по завершении которой мы зареклись никогда больше не носить многие ее атрибуты. Но прошло 20 лет и на модной арене вновь оказались и джинсы на низкой посадке, и высокие платформы, и повязки для волос и даже те самые тонкие шарфы. И отлично вписались в современные гардеробы. Этой весной нас ждет возвращение еще одного противоречивого тренда - обуви с открытым мысом. 

BOTTEGA VENETA RESORT 2023

Туфли peep-toe впервые возникли на модной арене в 50-х, в "Золотую эпоху" Голливуда: тогда их носили главные звезды киноэкрана (вроде Мэрилин Монро, Риты Хэйворт и Ланы Тернер), а также миллионы женщин, мечтающих быть на них похожими. Потом обувь, открывающая большой или сразу несколько пальцев, пропала с модной арены на десятилетия и вернулась лишь в нулевых. В тот период туфли peep-toe как правило украшала очень высокая танкетка и ремешок на щиколотке, а носились они в паре с мини-юбками или узкими джинсами. 

Giambattista Valli весна-лето 2023

ROCHAS весна-лето 2023

В сезоне весна-лето 2023 обувь с открытым мысом вновь вернулась на подиумы. Blumarine и Giambattista Valli решили отдать дань стилю нулевых, и снабдили туфли головокружительной платформой и каблуком. Так что если в вашем обувном шкафу похожая пара дожидалась своего звездного часа последние 20 лет, ее можно смело доставать. У Tory Burch и Carolina Herrera нашлись более утонченные варианты, которые наверняка придутся по вкусу даже тем, кто к поклонникам эстетики Y2K себя совсем не относит. Мюли и слингбэки с открытыми пальцами на тонком каблуке легко впишутся в деловой, романтичный и даже повседневный образ.

ACNE STUDIOS весна-лето 2023

thesymbol.ru


Просмотров: 136

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 606
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 3 022
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 451
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 2 950
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 3 391
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 3 261
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 509
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 2 972
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 2 978
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 3 192
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье