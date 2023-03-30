30 марта 2023

30 марта 2023 10:50

Названа лучшая голливудская стилистка 2023 года

"Голые

Журнал The Hollywood Reporter составил список лучших голливудских стилистов 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, журнал поставил на первое место бывшую сотрудницу The New York Times, модного редактора Элизабет Стюарт. Известно, что она составляла образы для таких знаменитостей, как Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Джессика Честейн и Аманда Сейфрид.

Кроме того, в перечень вошли стилисты Сандра Амадор, Дженнифер Остин, Джейсон Болден, Коллин Картер, Молли Диксон и Лоу Роуч.

lenta.ru


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