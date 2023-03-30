30 марта 2023

30 марта 2023 09:14

Самая удобная и красивая обувь весна-2023

Все мы любим обувь на каблуке за ее изящество и элегантность. Она красиво удлиняет ноги и украшает любой, даже самый простой образ. Единственный минус - на каблуках не всегда удобно. Заменить в этом случае каблуки на балетки или лоферы можно, однако аутфит станет выглядеть совершенно по-другому. К счастью, существует компромисс - и это обувь на каблуке kitten-heel. Микрокаблук - изобретение совершенно не новое: впервые kitten-heel попал на модную арену в послевоенные 50-е и с тех пор то и дело пропадает с нее и появляется снова. В 2023 году он актуален, как никогда. Рассказываем, как выбрать идеальную пару обуви на kitten-heel. 

Miu Miu осень-зима 2023/24

Gucci осень-зима 2023/24

Даже если погода пока больше располагает к ношению ботильонов и армейских ботинок, обратить особое внимание советуем на мюли и туфли-слингбэки. Их можно будет смело носить с середины весны и до самой осени, а затем, в холодное время года, использовать для вечеринок и прочих мероприятий, куда можно прийти в обуви не по погоде. Если вы боитесь, что туфли на kitten-heel быстро потеряют свою актуальность - не стоит. Весенне-летний сезон только начался, а мы уже увидели модели на миниатюрном каблуке в коллекциях следующего осенне-зимнего сезона. А это верный знак того, что о сделанной покупке вы не пожалеете. Ну а найти для себя идеальную пару вам поможет наша подборка. В ней - мюли, слингбэки и даже босоножки базовых и ярких оттенков, которые с легкостью впишутся в любой гардероб. Носить такую обувь можно будет в офис с брючным костюмом, с романтичным платьем на свидание и даже с джинсами и футболками в те дни, когда не хочется особо наряжаться. Убедились, что без туфель на kitten-heel вам не обойтись? Тогда самое время отправиться за покупками. 

thesymbol.ru


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