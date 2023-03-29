Горошек — самый весенний принт

Самый весенний принт? Первым на ум, конечно, придет цветочный. Но есть и другие опции. Например, горошек - романтичный, легкий и женственный (в лучшем смысле этого слова). Он способен здорово разбавить весенне-летний гардероб и придать ему романтического ретро-флера: именно в платье или блузке с этим узором легче всего почувствовать себя героиней черно-белого кино, которая ищет свою любовь на улицах Рима или Парижа 50-х. Тем более что в текущем сезоне дизайнеры предлагают носить его буквально с ног до головы. А иногда даже совмещать горошек разного формата в одном луке. Но обо всем по очереди.

Самые простые и понятные опции - у Saint Laurent и Chanel. Энтони Ваккарелло и Виржини Виар соответственно предлагают носить "верх" и "низ", покрытые этим рисунком одного размера и формата. Так у вас получится цельный классический тотал-лук. В том же ключе выступает и Марк Джейкобс - правда, в его прочтении горошком (очень крупным!) покрывается платье в пол. Питер Мюлье из Alaïa и дуэт дизайнеров Proenza Schouler играют по-крупному: их ставка - на смелые сочетания разных принтов, но из одной категории. Здесь стоит проявить аккуратность: горошек разного размера и цвета должен все-таки гармонировать друг с другом, чтобы не вносить в силуэт диспропорцию. Ну а логичнее всего будет все-таки остановиться лишь на одном предмете. Причем это может быть не только одежда, но даже аксессуары или обувь.

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