29 марта 2023

29 марта 2023 16:40

Горошек — самый весенний принт

SAINT LAURENT весна-лето 2023

Самый весенний принт? Первым на ум, конечно, придет цветочный. Но есть и другие опции. Например, горошек - романтичный, легкий и женственный (в лучшем смысле этого слова). Он способен здорово разбавить весенне-летний гардероб и придать ему романтического ретро-флера: именно в платье или блузке с этим узором легче всего почувствовать себя героиней черно-белого кино, которая ищет свою любовь на улицах Рима или Парижа 50-х. Тем более что в текущем сезоне дизайнеры предлагают носить его буквально с ног до головы. А иногда даже совмещать горошек разного формата в одном луке. Но обо всем по очереди. 

Самые простые и понятные опции - у Saint Laurent и Chanel. Энтони Ваккарелло и Виржини Виар соответственно предлагают носить "верх" и "низ", покрытые этим рисунком одного размера и формата. Так у вас получится цельный классический тотал-лук. В том же ключе выступает и Марк Джейкобс - правда, в его прочтении горошком (очень крупным!) покрывается платье в пол. Питер Мюлье из Alaïa и дуэт дизайнеров Proenza Schouler играют по-крупному: их ставка - на смелые сочетания разных принтов, но из одной категории. Здесь стоит проявить аккуратность: горошек разного размера и цвета должен все-таки гармонировать друг с другом, чтобы не вносить в силуэт диспропорцию. Ну а логичнее всего будет все-таки остановиться лишь на одном предмете. Причем это может быть не только одежда, но даже аксессуары или обувь.

CHANEL весна-лето 2023

PROENZA SCHOULER весна-лето 2023

BURBERRY весна-лето 2023

BATSHEVA весна-лето 2023

RAF SIMONS весна-лето 2023

MOLLY GODDARD весна-лето 2023

thesymbol.ru


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