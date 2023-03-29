Как выглядит самый модный принт весна-лето 2023

Календарная весна уже наступила - но природа все еще не радует нас теплом и солнцем. Единственный выход из положения - компенсировать это самостоятельно. Например, за счет собственного гардероба. Вероятно, дизайнеры в новом сезоне тоже задумались об этом. Иначе как объяснить популярность принтов, повторяющих оттенки летнего заката? Их мы заприметили еще на весенне-летних показах в прошлом сентябре - чувствовался классный контраст между теплыми солнечными тонами и хмурой осенней погодой за окном. И если полгода назад это сработало, то и сейчас должно.

Буквальнее всех выступил Джонатан Андерсон: для коллекции JW Anderson он просто нанес на соблазнительные кэтсьюты, обувь и сумки фотопринты с изображением закатного неба. Получилось хоть и немного "в лоб", но все же красиво. Ferragamo, Zimmermann и даже бунтари GCDS пошли несколько иным путем. Они создали вещи с принтами в технике градиента, по цветовой гамме напоминающие закат. Особенно красиво это смотрится на полупрозрачных летящих тканях вроде шифона: плавные переходы оттенков так сливаются с кожей. Лучшее дополнение к такому образы? В идеале - изящные босоножки или даже вьетнамки для отпускного вайба. Но в суровых условиях российского климата пока придется обходиться сапогами и ботинками - получится интересный контраст. Но главное - правильное настроение. Надеемся, оно у вас уже совсем весеннее.

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