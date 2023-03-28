Дом моды Bottega Veneta проведет осенний показ в Пекине

Осенняя коллекция Bottega Veneta, представленная в Милане в феврале, будет показана 20 июля в Пекине с особыми новыми образами. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Bottega Veneta проведет повторный показ своей осенней коллекции 2023 года в Китае. Коллекция является третьей по счету, созданной креативным директором дома моды Маттье Блази.

Для Пекина Блази разработает специальные новые образы, а показ будет основан на растущем присутствии бренда Bottega Veneta в Китае. В феврале бренд вернулся с контентом в китайскую социальную медиа-платформу Weibo.

В прошлом году Bottega Veneta решил поздравить китайцев с Новым годом инсталляцией на Великой китайской стене. Вместе с этим итальянский бренд объявил о пожертвовании в поддержку реконструкции и обслуживания "Шанхайского перевала", начальной точки восточной части Великой стены.

В 2022 году выручка Bottega Veneta выросла на 16% до €1,7 млрд.