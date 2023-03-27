27 марта 2023

27 марта 2023 09:11

Чокеры-цветы - самый романтичный тренд весны

Как очередное доказательство цикличности моды, прошлой весной на модную арену вернулись чокеры. И если год назад мы носили чокеры всех мастей (от тонких шнурков до массивных, украшенных драгоценными камнями), то этой весной далеко вперед в борьбе за звание "самого модного" вырвался чокер с объемным цветком. Эти украшения активно носят модные инфлюенсеры и звезды стритстайла, дополняя ими самые разные образы. 

Mirror Palais весна-лето 2023

Пожалуй, самая популярная модель "цветочного" чокера - черная роза на тонком шнурке или ленте. Его достаточно просто завязать на шее, расположив цветок сбоку или ровно посередине. Таким аксессуаром можно дополнить любой наряд: от отлично будет смотреться с брючным костюмом, элегантным платьем с глубоким декольте, корсетным топом и даже простой белой футболкой. Главное, чтобы вырез последней позволял беспрепятственно завязать чокер на шее. 

Впрочем, цветок не обязательно должен быть черным. Выбирайте любой цвет, что придется вам по вкусу. Однако, если вы остановите свой выбор на чокере яркого оттенка, постарайтесь составить образ так, чтобы аксессуар был единственным цветовым акцентом. В противном случае, украшение будет смотреться нелепо и испортит образ. 

thesymbol.ru


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