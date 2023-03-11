11 марта 2023

11 марта 2023 15:42

Джинсы карго - хит этой весны

Джинсы карго совершенно неожиданно оказались в списках главных трендов весенне-летнего сезона. Почему неожиданно? Потому что они были буквально на всех и повсюду: и в лентах соцсетей, и в хрониках стритстайла, и на подиуме, и на улицах городов. Моментами их было так много, что казалось, будто тренд вот-вот пойдет на убыль. Но этого так и не случилось. Более того, в текущем весенне-летнем сезоне джинсы в накладными карманами могут посоревноваться по популярности с вирусными моделями puddle, которые облюбовали инфлюенсеры. Впрочем, чтобы выглядеть стильно, недостаточно обладать джинсами карго, их важно еще и правильно стилизовать. Рассказываем о самых модных способах. 

Givenchy весна-лето 2023

Diesel весна-лето 2023

Вариантов стилизации великое множество, однако глобально их можно разделить на две категории. Первая - комбинация в спортивном или кэжуал стиле. Широкие джинсы с карманами будут здорово смотреться с хлопковыми футболками, спортивными свитшотами, объемными худи и кроссовками. Выйдет классный и очень комфортный образ, подходящий для долгих прогулок и даже поездок загород. Тем не менее, инфлюенсерам больше по вкусу другой вариант - игра на контрастах. Например, сочетание мешковатых карго с твидовым жакетом. Такое комбо мы не раз видели на звездах стристайла и даже подиуме показа Givenchy. По этому же принципу сочетания несочетаемого карго можно комбинировать с полупрозрачными топами, блузами с рюшами и объемными рукавами, классическими костюмными жакетами с широкими плечами и, конечно, разнообразной обувью на каблуке - от ботильонов до босоножек. Главное - не бояться экспериментов, ведь самые стильные и эффектные образы зачастую выходят из тех вещей, которые мы даже не думали носить вместе. 

thesymbol.ru


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