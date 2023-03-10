Американский бренд Gap потерпел убытки

Компания Gap Inc. сообщила об убытках в четвертом квартале, которые были намного больше, чем год назад, и объявила о ряде увольнений высокопоставленных руководителей. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За квартал, закончившийся 28 января, компания Gap потеряла $273 млн, по сравнению с убытком в $16 млн за такой же период в прошлом году. Чистые продажи в размере $4,24 млрд снизились на 6% по сравнению с прошлым годом. Продажи в магазинах снизились на 3%, а онлайн-продажи снизились на 10%.

Руководители высшего звена, директор по развитию Ашиш Саксена и Мэри Бет Лафтон, президент и главный исполнительный директор Gap, покинули бренд. Компания также сообщила, что Шейла Питерс, директор по персоналу, покинет свой пост в конце года.

Новости привели к снижению акций Gap на 4,9%.

"Чтобы войти в 2023 финансовый год в более конкурентоспособном положении, мы предприняли быстрые и эффективные действия по очистке избыточных запасов, улучшению ассортиментного баланса, особенно в Old Navy, и значительной оптимизации структуры затрат, в результате чего на сегодняшний день выявлено $550 млн годовой экономии", - сказал Боб Мартин, исполнительный председатель совета директоров и временный генеральный директор Gap Inc. в своем заявлении.