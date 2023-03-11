11 марта 2023

11 марта 2023 09:03

Главная покупка лета 2023: всего одна пара брюк - ФОТО

Какие брюки будут самыми модными в этом сезоне? Возможно, мы вас удивим, но ответ на этот вопрос кроется не в фасоне. Более того: не исключено, что именно такие брюки уже есть в вашем гардеробе - и даже не одни. Но не будем вас томить: речь идет о белых брюках. Вне зависимости от кроя. Мы заметили их почти во всех ключевых коллекциях сезона. И потом, какая весна (а тем более лето) без светлых вещей? При всей их непрактичности, они моментально добавляют образу особого шика - а значит, спрос на них будет всегда. И эта весна - не исключение.

Chlo

Chanel, Chloé, Coperni, Casablanca, Alexander McQueen, Altuzarra - список брендов, которые показали на подиуме свои версии сезонного мастхэва, можно продолжать бесконечно. Все их объединяло одно - цвет. В остальном пересечений почти не было. На показах мелькали и костюмная классика, и карго, и треники, и ультраширокие puddle pants. А значит, вы можете выбрать фасон по душе. И, что самое главное, именно тот, который больше всего вам идет. Дизайнеры дают нам полный карт-бланш (во всех смыслах) - выбор лишь за вами.

FABIANA FILIPPI, 71 499 руб. (Кашемир и Шелк)

COCOS MOSCOW, 4 490 руб. (Стокманн)

LIME, 3 999 руб.

thesymbol.ru


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