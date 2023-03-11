11 марта 2023

11 марта 2023 10:22

Как одеваться женщине 40+

Мода долгое время была заражена "вирусом" эйджизма и как будто не обращала внимание на женщин старше сорока. К счастью, все изменилось. Сегодня взрослые женщины - такие же героини модных стритстайла и глянца, как и совсем юные девушки. И каждый день доказывают, что одеваться ярко и стильно можно в любом возрасте. Тем более что с течением времени мы лучше понимаем себя и точно знаем, что нам идет. Вот 4 образа, которые доказывают: у стиля нет возраста.

Яркий костюм

Александра Голованофф

Брючный костюм - вещь, которая актуальна для женщин всех возрастов. В ярком оттенке он поможет "освежить" образ. Отталкивайтесь от проверенной цветовой гаммы, которая вам идет - а аксессуары пусть будут базовыми и минималистиными.

Бежевое пальто и белые джинсы

Каролин де Мегрэ

Бежевое пальто - вечная классика и эталон буржуазного шика. Идеальной парой для него станут белоснежные джинсы: они будут выглядеть свежее и ярче, чем обычные голубые. Добавьте простой свитшот и пару "мужских" ботинок - и вы готовы к выходу.

Яркое платье миди + базовый жакет

Хлоя Харуш

Яркое платье длины миди - всегда хорошая идея. "Но ведь оно не подойдет для повседневных образов", - скажете вы. А мы рискнем поспорить. Если уравновесить его базовым темным жакетом, то получится отличный лук на каждый день. А если скинуть его и поменять лоферы на каблуки, то получится вечерний наряд. Два в одном!

Яркое пальто

Янка Поллиани

Базовое бежевое или черное пальто у вас наверняка есть. А как насчет яркого - скажем, желтого? Это идеальная акцентная вещь, которая станет центром вашего образа и привлечет всеобщее внимание. Если вам кажется, что ваш гардероб стал слишком скучным, то это хороший повод задуматься о покупке такой верхней одежды.

thesymbol.ru


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