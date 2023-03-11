11 марта 2023

11 марта 2023 11:18

Кожа? Замша? Нет, солома. Этой весной носим из нее платья и топы

Ирина Шейк на показе Jacquemus

Когда Симон Порт Жакмюс показал свою весенне-летнюю коллекцию Le Raphia (как очевидно из названия, посвященную рафии - или соломе, проще говоря), мы и подумать не могли, что именно солома станет самым популярным материалом сезона. Обычно из нее делают лишь шляпы и сумки-корзинки, чуть реже - используют в качестве декора одежды и обуви. А Жакмюс предложил носить ее буквально с головы до ног. Более того: пока модели шли по подиуму, сверху на них падал... дождь из рафии! Вот такая ода одному из самых неконвенциональных материалов.

Simone Rocha осень-зима 2023/24

Но к весне уже очевидно, что соломенный тотал-лук - не такая уж и утопия. Свои версии вещей из соломы показали в весенне-летних коллекциях Dior, Alexander McQueen, The Row, Elisabetta Franchi, Ulla Johnson и многие другие. К осени к ним присоединилась и Симон Роша: не недавно завершившейся Неделе моды в Лондоне она показала свои фирменные платья принцесс, набитые изнутри соломой (и даже одно, целиком сплетенное из этого материала). Заняться рукоделием мы вас не призываем, а вот обзавестись парочкой соломенных аксессуаров на сезон лишним бы не было. В конце концов, летом с ними можно будет сделать очень эффектные отпускные фото.

Dior весна-лето 2023

Alberta Ferretti весна-лето 2023

Alberta Ferretti весна-лето 2023

Alexander McQueen

Jacquemus весна-лето 2023

Jacquemus весна-лето 2023

Elisabetta Franchi весна-лето 2023

The Row весна-лето 2023

www.thesymbol.ru


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