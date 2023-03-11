Самые красивые туфли весна 2023

Пускай погода за окном говорит обратное, но весна все ближе. И как только столбик термометра поднимется до действительно "весенней" отметки, а от снега не останется и следа - придет время убрать сапоги и ботинки в дальний угол шкафа и переодеться в туфли. Лучшим выбором на все времена станут классические лодочки, однако если вы находитесь в поисках чего-то более трендового, среди тенденций сезона найдется немало вариантов. Рассказываем, как выглядят самые красивые туфли весны 2023 и как их правильно выбрать.

Первым делом обратите внимание на форму мыса: он должен быть заостренным. Эта классическая форма не только красиво сидит, визуально удлиняет ноги и делает их изящными, но и годами не теряет своей актуальности. Присмотритесь к остроносым слингбэкам на скошенном каблуке, как у Bottega Veneta. Эта пара объединяет в себе сразу два яркие тренда сезона, но при этом остается достаточно универсальной и одинаково хорошо подойдет и к джинсам, и к вечернему платью. Не менее эффектный выбор - модели с острым носом и ремешком на лодыжке: он не только изящно смотрится, но и обеспечивает дополнительную фиксацию на ноге. Отличные примеры - базовая модель цвета темного шоколада из коллекции Saint Laurent или более нарядная, с пайетками и вырезом, как у Undercover. Тяготеете к необычному декору? Тогда вам точно понравится пара лодочек Coperni, украшенная массивной молнией - классика в современном прочтении. Если вы уверенно чувствуете себя на высокой платформе, не обходите стороной этот тренд: выбирайте модели с заостренным носом и множеством ремешков, как у Versace. Одним словом, выбор огромен: среди десятков разных пар остроносых туфель, каждый найдет себе самую красивую пару по душе.

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