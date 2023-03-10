6 главных трендов Недели моды в Париже

Недели моды - все! Теперь редакторы моды и инфлюенсеры могут выдохнуть: для них закончился марафон длиной в месяц. А вот для рядовых модниц самое интересное начинается только сейчас. Когда все показы позади, самое время подводить итоги и выделять основные тренды следующего сезона, которые стоит взять на заметку уже сейчас. С Миланом, Лондоном и Нью-Йорком мы уже разобрались. Настало время последней - а самой важной - точки на модной карте. Рассказываем, чем в этот раз нас порадовал, вдохновил и удивил Париж.

Неклассические тренчи

Выделение тренчей в качестве тренда сезона способно вызвать если не усмешку, то по крайней мере снисходительную улыбку. Но не торопитесь с выводами. Дизайнеры постарались переосмыслить даже эту базу гардероба. Сара Бертон создала для Alexander McQueen тренчи-платья с огромными орхидеями. Демна для Balenciaga представил плащи-обманки, мимикрирующие под шубы из рыси. Дрис Ван Нотен "испачкал" классический тренч золотой краской. А Acne Studios деконструировали и добавили замысловатых драпировок. В таких тренчах никто не обвинит вас в модном конформизме!

Галстук

Мужские вещи в женском гардеробе - тренд из категории "старые песни о главном". Но в новом сезоне вперед вырвался один конкретный мужской аксессуар: галстук. Причем именно узкий, как у юных "битлов", желательно - черный. Пьерпаоло Пиччоли вообще посвятил ему всю коллекцию, объяснив, что вдохновился своей дочерью, которая стала часто носить галстуки. Также мы заприметили их на шоу Alexander McQueen, Dior и Undercover.

Властный стиль

В продолжение "мужской" темы в женском гардеробе. Power dressing в духе 80-х все еще не сдает позиций: И если сезон назад вы думали, что плечи жакетов и пальто уже не могут стать шире, то сильно ошибались: взгляните хотя бы на коллекцию Saint Laurent, вдохновленную архивами Дома и фильмом "Деловая девушка".

Как леди

Но не всегда сила проявляется в маскулинных силуэтах и мужских аксессуарах. Оставаться сильной и независимой можно, даже придерживаясь максимально женственного стиля ladylike. Особенно если отнестись к нему с иронией. Например, носить изящные туфли с носочками, как предлагает Мария Грацию Кьюри в Dior. Или не бояться заправлять кардиган в торчащие над юбкой-карандаш капроновые колготки - по образцу и подобию моделей Miu Miu.

Оттенки сорбета

Обычно к осени в моду начинают входить глубокие, темные цвета. Но не в этот раз. Дизайнеры предложили в качестве альтернативы оттенки сорбета. Со "вкусом" определяйтесь сами - в этом смысле у нас полный карт-бланш.

Тянется шлейф

Тот момент, когда тяга дизайнеров к практичности дала сбой. Самый модный элемент кроя следующей осени - длинный летящий шлейф. Причем прилагается он теперь не только к изящным платьям в пол (Ann Demeulemeester, Victoria Beckham), но и к строгим жакетам (Saint Laurent, Givenchy) и игривым мини (Nina Ricci).

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