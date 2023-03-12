12 марта 2023

12 марта 2023 12:30

Prada рекордно увеличила выручку

Итальянский дом моды Prada по итогам 2022 года нарастил объем выручки на 21%, до рекордных €4,2 млрд. Информацию об этом пресс-служба бренда опубликовала на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наращивание показателя объяснили восстановлением туризма и увеличением спроса на кожаные изделия, прет-а-порте и обувь компании.

Общий объем розничных продаж производителя одежды вырос на 24%. На территории европейских государств рост составил 63%, в Америке - на 22%. При этом в Китае показатель снизился на 2% относительно 2021 года из-за введения локдаунов на фоне пандемии коронавируса.

"Мы показали хорошие результаты во всех категориях продуктов и географических регионах, что с лихвой компенсировало слабые результаты в Китае из-за COVID-19", - процитировала пресс-служба модного дома исполнительного директора Prada Патрицио Бертелли.


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