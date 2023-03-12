Дом моды Louis Vuitton проведет круизный показ на частном острове в Италии

Французский люксовый бренд Louis Vuitton представит осеннюю круизную коллекцию 24 мая на итальянском острове Изола-Белла, который принадлежит семье Борромео уже около четырех столетий. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В доме моды утверждают, что это первый прецедент, когда семья Борромео во главе с принцем Виталиано XI Борромео и его женой Мариной разрешили провести подобное мероприятие на своих владениях.

Остров расположен на озере Лаго-Маджоре, примерно в 33 километрах от миланского аэропорта Мальпенса, имеет форму корабля и размеры 320 на 400 метров. Почти всю территорию небольшого острова занимает дворец Борромео в стиле барокко, который насчитывает 20 комнат и 130 предметов искусства, и прилегающий к нему парк.

Показ коллекции Louis Vuitton pre-fall запланирован на 29 апреля в Сеуле, а место проведения пока держится в секрете. Это первый раз, когда бренд устраивает показ коллекции pre-fall, и это будет первое официальное мероприятие в Южной Корее, где будет участвовать креативный директор женской линейки бренда Николя Гескьер.