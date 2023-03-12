12 марта 2023

12 марта 2023 17:19

Дом моды Louis Vuitton проведет круизный показ на частном острове в Италии

Французский люксовый бренд Louis Vuitton представит осеннюю круизную коллекцию 24 мая на итальянском острове Изола-Белла, который принадлежит семье Борромео уже около четырех столетий. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В доме моды утверждают, что это первый прецедент, когда семья Борромео во главе с принцем Виталиано XI Борромео и его женой Мариной разрешили провести подобное мероприятие на своих владениях.

Остров расположен на озере Лаго-Маджоре, примерно в 33 километрах от миланского аэропорта Мальпенса, имеет форму корабля и размеры 320 на 400 метров. Почти всю территорию небольшого острова занимает дворец Борромео в стиле барокко, который насчитывает 20 комнат и 130 предметов искусства, и прилегающий к нему парк.

Показ коллекции Louis Vuitton pre-fall запланирован на 29 апреля в Сеуле, а место проведения пока держится в секрете. Это первый раз, когда бренд устраивает показ коллекции pre-fall, и это будет первое официальное мероприятие в Южной Корее, где будет участвовать креативный директор женской линейки бренда Николя Гескьер.


Просмотров: 144

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 200
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 2 599
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 3 051
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 2 552
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 2 949
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 2 783
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 114
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 2 557
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 2 585
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 2 780
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье