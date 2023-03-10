Как выглядит самая модная юбка весны 2023?

Вэтом сезоне на модной арене правят бал сразу два абсолютно противоположных тренда: пока одни дизайнеры предлагают носить юбки макси, другие - одевают своих моделей в ультра-мини. Если вам по душе оба тренда, в весенне-летних коллекциях найдется немало компромиссных моделей - коротких юбок с длинными, достающими до пола шлейфами. Рассказываем, как носить такие юбки в новом сезоне.

Достаточно долго шлейфы оставались атрибутом свадеб и красных дорожек: едва ли вы часто замечали девушку в юбке или платье со шлейфом в метро. Однако этой весной все изменилось: шлейфами дизайнеры решили украсить даже самые простые короткие юбки, которые здорово впишутся в повседневный гардероб. Если хотите носить юбку регулярно, отдайте предпочтение минималистичной модели без лишнего декора, принтов и прочих слишком ярких элементов. Отличным однотонная выбором станет модель из шелка или атласа. Такую можно смело сочетать и с хлопковой сорочкой с отложным воротником, и с боди с вырезами и даже с простой белой футболкой. Если ищите более нарядный вариант, обратите внимание на модели с отделкой кружевом, как в коллекции Acne Studios. Такая вещь моментально превратит любой образ в женственный и нарядный.

Впрочем, юбка - не единственная опция. У многих брендов шлейфы можно встретить и на платьях. Здесь дизайнеры тоже предоставляют простор длявыбора. Любителям минимализма наверняка понравится однотонная модель из розового шелка, как у Bally. Такое платье можно смело носить не только с обувью на каблуке, но и с грубыми ботинками и кожаной курткой. Такой контраст поможет создать гармоничный и очень эффектный образ. На выход попробуйте примерить платье, дополненное парой сложных драпировок. Оно обязательно должно быть однотонным, чтобы образ не вышел слишкомперегруженным. Отличный пример - нежно-розовое мини из коллекции Huishan Zhang.

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