4 пары обуви, которые всегда безупречно смотрятся с джинсами

Джинсы - самая универсальная вещь, которая хотя бы в одном экземпляре найдется в гардеробе у каждого. Мы привыкли, что джинсы сочетаются практически с любой одеждой и обувью, однако даже среди этих десяктов сочетаний можно найти самые удачные. Рассказываем, какая обувь всегда безупречно смотрится с джинсами.

Челси

Пожалуй, самая универсальная пара обуви, которая, к тому же здорово сочетается с любым фасоном джинсов. Эти ботинки с эластичной вставкой стала популярна в середине прошлого века в Британии, быстро завоевала любовь модников и модниц по всему миру и прочно укрепилась в повседневном гардеробе в статусе классики.

Лоферы

Туфли на плоском ходу без шнуровки, перекочевавшие в женский гардероб из мужского, вот уже несколько лет не сдают своих позиций в качестве самой популярной обуви межсезонья - и даже смогли заметно потеснить некогда неизбежные кроссовки. Абсолютный мастхэв - базовые лоферы из кожи на толстой подошве. Они идеально подойдутк любым джинсам: к прямым на высокой посадке, к мешковатым на бедрах и даже неожиданно вернувшимся на модную арену скинни.

Кроссовки

Пускай в наших гардеробах прочно укрепились классические лоферы и романтичные балетки, едва ли они смогут соревноваться за звание самой комфортной обуви с кроссовками. Последние остаются повседневной униформой модниц по всему миру. Кроссовки, особенно если у них минималистичный дизайн, можно смело сочетать и с брючными костюмами и даже с платьями, но джинсы по-прежнему - лучшая для них пара.

"Армейские" ботинки

Еще одно удачное комбо, которое никогда не подведет, грубые "армейские" ботинки на шнуровке и джинсы. Джинсы кстати подойдут самых разных фасонов: от классических прямых до клеш или bootcut. Чтобы визуально удлинить рост, выбирайте модели на высокой посадке, которые закроют две трети ботинок.

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