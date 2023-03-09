С чем сочетать бежевый, чтобы выглядеть стильно?

Бежевый - без сомнений самый универсальный из всех базовых оттенков. Он не такой маркий, как белый, гораздо эффектнее и визуально приятнее серого и точно никому не покажется траурным, в отличие от черного. Он хорошо подойдет для любого случая и сможет украсить любую внешность, вне зависимости от возраста, типа фигуры или цвета кожи. При этом носить бежевый можно по-разному. Даже с таким универсальным и неизменно стильным цветом можно составить немодные образы, которые будут выглядеть "дешево". Рассказываем, как этого избежать.

Один из самых простых и беспроигрышных вариантов - бежевый тотал-лук. Когда все вещи одного оттенка, вы избавляете сеюя от переживаний по поводу сочетаемости тех или иных цветов. При этом, чтобы однотонный образ не выглядел скучным, стоит сочетать в нем разные фактуры. Например, костюмные брюки из плотной шерсти, трикотажный топ и кожаный бомбер. Даже при отсутствии разнообразия оттенков, такой наряд будет смотреться свежо и стильно благодаря сочетанию разных тканей. Бежевый отлично сочетается с черным и серым. Можно составить образ поровну из бежевых и серых вещей, а можно оставить один цвет доминирующим, а второй добавить только в качестве акцента.

Если наряд в нейтральной гамме кажется вам слишком скучным, можно добавить ярких красок, но с особой осторожностью. Большое количество ярких акцентов будет дешевить образ, поэтому остановиться лучше на одном, максимум - двух цветах. Лучше всего к бежевому подойдут классический синий, изумрудно-зеленый, алый или теплый желтый.

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