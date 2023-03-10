Как выглядит самая актуальная кожаная куртка сезона?

Как только сезон пуховиков и пальто подойдет к концу, придет время кожаных курток. Эта универсальная верхняя одежда хотя бы в одном экземпляре найдется в гардеробе у каждой модницы. Однако даже такая классика, как кожаная куртка, подвержена влиянию трендов. В этом сезоне в списке лидеров сразу несколько фасонов, однако действительно модной куртку делает не только крой. Этой весной самая актуальная модель должна быть выполнена из потертой кожи коричневого цвета.

Почему именно коричневая потертая кожа? Здесь все просто. Коричневый цвет еще в прошлом сезоне вернулся на модную арену в звании самого модного, и многим дизайнерам уже даже заменил тотал-блэк. Этот универсальный, практичный цвет с легкостью впишется в любой образ, но при этом будет выглядеть куда свежее черного или бежевого. Состаренная кожа - тоже большой тренд. На поиски такой куртки можно отправиться не только в винтажный, но и в обычный магазин - искусством "состаривания" кожи дизайнеры в этом сезоне овладели в совершенстве.

Одна из самых популярных моделей - коричневая потертая косуха. Обязательно - оверсайз кроя. Носить такую можно с джинсами и грубыми ботинками на шнуровке, экстремально короткими юбками и даже худи. Еще один эффектный вариант - игра на контрастах. Выбирайте самое женственное романтичное платье в вашем гардеробе: из шелка или прозрачной ткани, с разрезами или рюшами и сочетайте с огромной потертой косухой. Впрочем, "мужская" объемная куртка прямого кроя, как у Miu Miu будет смотреться ничуть не хуже, да и сочетаний с ней можно придумать не меньше.

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