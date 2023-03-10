10 марта 2023

10 марта 2023 14:05

Как выглядит самая актуальная кожаная куртка сезона?

Ирина Шейк в Париже

Как только сезон пуховиков и пальто подойдет к концу, придет время кожаных курток. Эта универсальная верхняя одежда хотя бы в одном экземпляре найдется в гардеробе у каждой модницы. Однако даже такая классика, как кожаная куртка, подвержена влиянию трендов. В этом сезоне в списке лидеров сразу несколько фасонов, однако действительно модной куртку делает не только крой. Этой весной самая актуальная модель должна быть выполнена из потертой кожи коричневого цвета. 

Miu Miu весна-лето 2023

Почему именно коричневая потертая кожа? Здесь все просто. Коричневый цвет еще в прошлом сезоне вернулся на модную арену в звании самого модного, и многим дизайнерам уже даже заменил тотал-блэк. Этот универсальный, практичный цвет с легкостью впишется в любой образ, но при этом будет выглядеть куда свежее черного или бежевого. Состаренная кожа - тоже большой тренд. На поиски такой куртки можно отправиться не только в винтажный, но и в обычный магазин - искусством "состаривания" кожи дизайнеры в этом сезоне овладели в совершенстве.

Одна из самых популярных моделей - коричневая потертая косуха. Обязательно - оверсайз кроя. Носить такую можно с джинсами и грубыми ботинками на шнуровке, экстремально короткими юбками и даже худи. Еще один эффектный вариант - игра на контрастах. Выбирайте самое женственное романтичное платье в вашем гардеробе: из шелка или прозрачной ткани, с разрезами или рюшами и сочетайте с огромной потертой косухой. Впрочем, "мужская" объемная куртка прямого кроя, как у Miu Miu будет смотреться ничуть не хуже, да и сочетаний с ней можно придумать не меньше. 

thesymbol.ru


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