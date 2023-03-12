Tiffany представил коробку для кроссовок Nike из чистого серебра

Ювелирный дом Tiffany & Co. изготовил специальную серебряную коробку для обуви в честь коллаборации с Nike Air Force 1. Об этом сообщает Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мастера Tiffany & Co. трудились 155 часов, поскольку процесс создания коробки требовал значительного количества резки, брендинга и полировки. Сообщается, что на производство одной коробки для кроссовок у ювелиров ушло 10 кг серебра 925-й пробы. Снаружи коробка окрашена в серебристый цвет, а внутри - в фирменный цвет Tiffany blue. Бренд опубликовал видеоролик с процессом создания коробки в своих социальных сетях.

Tiffany & Co. объявил о своем сотрудничестве с Nike в начале февраля 2023 года, представив кроссовки Nike Air Force 1 x Tiffany & Co. 1837. В комплекте к кроссовкам из черной нубуковой кожи прилагался серебряный свисток, ложка, бирюзовые шнурки и щетка для обуви. Несмотря на критику со стороны фанатов спортивного бренда, все кроссовки были распроданы в первый же день после официальной презентации.