Как подготовить стильный гардероб к весне: полный гид - ФОТО

Приближение весны вызывает сильное желание незамедлительно обновить гардерооб. Но подходить к этому лучше, что называется, с холодной головой. Для этого важно не бросаться сразу же на шопинг, а провести предварительную подготовку. И начать ее стоит с четкого плана действий. В этом мы готовы вам помочь. Мы составили полный гид по подготовке гардероба к новому сезону: он поможет избежать лишних действий и импульсивных покупок.

Как сделать ревизию гардероба

Хотели навести порядок в гардеробной, но все время откладывали? Начало сезона - самое время заняться этим. Вот несколько советов, которые облегчат вам задачу и сделают весеннюю ревизию гардероба простой и эффективной. Ищите их здесь.

Как понять, что вещь вам не нужна

Расставаться с лишним можно и нужно - а с относительно недавних пор еще и модно. Но как понять, что та или иная вещь вам действительно не нужна? Для этого нужно прочитать наш материал: в нем мы рассказываем о признаках предметов гардероба, от которых пора избавиться. Если топ или платье из вашего гардероба соответствуют хотя бы одному пункту - самое время с ними расстаться.

Что делать с ненужной одеждой

Увсех нас значительную часть гардероба занимают вещи, которые мы уже давно не носим. Какие-то из них нам не по размеру, какие-то со временем перестали вписываться в наш стиль и мироощущение, а какие-то попросту надоели или безнадежно вышли из моды. Но мы не предлагаем вам просто собрать все, что вы не носите, и выбросить: это не только противоречит всем принципам устойчивого развития, но и попросту неразумно. Есть и другие, куда более осознанные способы разгрузить гардероб и избавить его от ненужных вещей. Рассказываем, как это можно сделать.

Как постоянно обновлять гардероб, не покупая новых вещей

Готовы поспорить, что вы совершаете покупки чаще, чем стоило бы. И нередко покупаете вещи, которые на самом деле вам совсем не нужны. И дело вовсе не в шопоголизме. Просто большинство из нас склонно недооценивать потенциал собственного гардероба. Если внимательно изучить все его содержимое, то вполне может оказаться, что шопинг - не такая уж и острая потребность. Иногда освежить свои образы можно, не покупаы вообще ничего нового. Как? В этом вам поможет концепция closet shopping - "шопинга в собственном шкафу". Читайте о ней здесь.

Как освежить образ, не потратив ни копейки

Что делать, если вам наскучили некоторые вещи из вашего гардероба? Конечно, вы можете продать их на ресейле, сдать в переработку, подарить кому-нибудь или просто отложить на дальнюю полку до лучших времен. Но есть и менее радикальные способы исправить ситуацию. Достаточно лишь научиться по-новому стилизовать то, что уже давно есть в вашем шкафу. Рассказываем про 5 необычных стилистических приемов, которые помогут переосмыслить ваш гардероб и подарить вторую жизнь старой одежде.

Как составить функциональный весенний гардероб

На волне тренда на "тихую" роскошь дизайнеры все чаще отказываются от ярких цветов, сложного кроя и крупного декора в пользу правила "меньше - лучше". Этому правилу полностью соответствует стиль смарт-шик - элегантный, включающий в себя вещи, роскошные в своей простоте. Рассказываем, из каких весенних вещей составить функциональный гардероб в стиле смарт-шик этой весной.

Как обновить гардероб к весне без лишних трат

Приближение нового сезона - хороший повод задуматься об обновлении гардероба. Главное - сделать это разумно. Скупать целый шкаф новых вещей точно не нужно (мы же помним, что главный тренд - разумное потребление?). Поэтому подойти к этому вопросу нужно вдумчиво и обстоятельно - это поможет избежать и лишних трат, и необдуманных покупок. Рассказываем, как обновить гардероб к весне, сэкономив время, деньги и место в гардеробной. И нервы, конечно же - они нам всем еще пригодятся.

Что купить к весне

Весна уже не за горами. И хотя, выглядывая в окно, в это довольно сложно поверить, не стоит давать погоде себя обмануть. Что бы там ни было, природа живет по неизменным законам - и сезоны сменяют друг друга по устоявшемуся расписанию. И нет лучшего времени, чтобы подготовить гардероб к весне, чем прямо сейчас. Тем более что в самом разгаре сезонные распродажи - и приобрести все необходимое можно с приятными скидками. Рассказываем, на что обратить внимание в первую очередь.

thesymbol.ru