Какие заколки в тренде прямо сейчас?

Важность аксессуаров для волос никогда не стоит недооценивать: они объединяют в себе красоту и удобство, позволяя убрать волосы, если они мешают, и при этом выглядеть стильно. В прошлом сезоне модную арену захватили крабики: эти пластиковые и металлические заколки, которые мы годами носили исключительно дома, стали самым желанным аксессуаром для волос. Но ничто не вечно, а тренды - особенно, так что этой весной у звездных модниц и инфлюенсеров появился новый фаворит - французская шпилька.

Речь идет не о тех тонких металлических шпильках-невидимках, которые помогают вернуть выбившиеся пряди в пучок, а о эффектном и функциональном аксессуаре для волос, с помощью которого можно сделать десятки разных причесок. В классическом варианте, который был популярен еще в 80-х годах, французская шпилька имеет форму английской буквы U, изгиб которой часто украшен каким-нибудь декоративным элементом, вроде банта, сердечка или цветочка. Сейчас можно найти заколки несколько измененной формы - она позволяет им лучше держать волосы. Изготавливают французские шпильки из металла, пластика и даже дерева, так что обладательницы волос любой густоты и длины волос найдут аксессуар, который подойдет идеально.

За возрождение популярности французских шпилек мы должны сказать спасибо TikTok, а точнее его пользователям, которые за последний год стали едва ли не главными трендсеттерами в области красоты. Любовь тиктокеров шпильки заслужили своей функциональностью и простотой в использовании. При помощи такого аксессуара можно сделать различные пучки, комы, хвосты или "мальвинку". Можно использовать минималистичные заколки близкие по цвету к вашим волосам - это создаст эффект, что ваша прическа держится вовсе без каких-то вспомогательных предметов. А можно - сделать французскую шпильку деталью образа, выбрав вариант из яркого пластика или металла с золотым покрытием.

thesymbol.ru