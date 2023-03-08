Забудьте про черную тушь - теперь в тренде цветные ресницы

Марафон Недель моды, в течении которых мы увидели осенне-зимние коллекции дизайнеров, пересек "экватор" и постепенно близится к концу. И пусть наступления нового сезона нам еще ждать довольно долго, на модных шоу обозначился ряд тенденций, которые можно взять на вооружение уже сейчас. И касается это не только модных, но и бьюти-трендов. Среди последних самым ярким, пожалуй, стал макияж на шоу Prada: cияющая чистая кожа, полное отсутствие косметики и... длинные цветные ресницы - у каждой модели своего цвета.

На создание этого макияжа с цветной тушью и накладными ресницами в тон у Пэт МакГрат и ее команды ушли долгие часы, однако мы советуем повторить макияж в его упрощенной версии - без накладных ресниц. Цветной туши, особенно если вам удастся найти достатчно пигментированный продукт, будет достаточно, чтобы создать модный яркий образ. Если затрудняетесь с выбором оттенка, палитру советуем подсмотреть все на том же показе Prada: нежные пастельные оттенки голубого и оранжевого, которые примерили Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид, приглушенный розовый и травянисто-зеленый - как раз то, что нужно для весеннего образа. Макияж очень важно не перегрузить: даже Пэт, известная своей любовью к максимализму и большому количеству деталей в макияже, оставила ресницы единственным акцентом, и не просто так. Если добавить тени (пусть даже в тон), яркую помаду или румяна - весь эффект мгновенно пропадет. Ресницы потеряются на фоне других ярких акцентов, а весь макияж будет выглядеть скорее безвкусно, чем эффектно.

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