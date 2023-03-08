Одной сумки уже не достаточно: этой весной мы будем носить сразу несколько

Значимость сумки в создании образа невозможно переоценить: миниатюрный клатч, багет, усыпанный пайетками, или базовый шопер из кожи - не важно, сумка может красиво дополнить или испортить любой образ. Если сумок у вас целая коллекция и выбор одной каждый раз превращается в мучение, вам наверняка придется по вкусу этот сезонный тренд - теперь смело можно носить сразу несколько сумок. Последнее время все говорят об этой тенденции в контексте последнего показа Bottega Veneta осень-зима 2023/24, где модели выходили на подиум сразу с двумя аксессуарами. Пожалуй, самым эффектным комбо стала пара из плетеной кожаной сумки и крафтового "пакета". Как часто случается на показах у Матье Блази, пакет в итоге оказался кожаным, а не бумажным. Впрочем, удачные примеры сочетания двух сумок можно найти на шоу этого сезона, а значит и носить этот тренд можно начинать прямо сейчас.

Пожалуй, из всех дизайнеров прием с двумя сумками больше всего полюбился Киму Джонсу: дизайнер использует такой вариант стилизации уже не первый год. Коллекция Fendi весна-лето 2023 не стала исключением: на подиуме мы увидели сразу несколько эффектных вариаций сочетания двух сумок. Первый - сумка-багет (нести ее стоит не на плече, а держать как клатч) и фирменная миниатюрная сумка-браслет. Обе - обязательно одного цвета. Сложно сказать, насколько много вещей вместится в такую комбинацию - все же багет достаточно миниатюрный, а "браслет" и вовсе лучше носить пустым - зато выглядит сочетание очень эффектно. Второй вариант, который выглядит куда практичнее - твердая сумка среднего размера и микросумка из того же материала. Комбо из двух кожаных сумок, выполненных в одной стилистике, отлично подойдет тем, кто привык носить с собой десятки "необходимых" вещей, среди которых бывает трудно найти какие-то действительно нужные мелочи, вроде ключей или кредитной карты. Используя две сумки, вы всегда можете убрать вещи первой необходимости в маленькую сумку, а все остальное - в большую. Похожий прием мы увидели и у Versace, правда роль маленькой сумки здесь выполнял чехол для телефона, стилизованный под сумку.

Давно забытое комбо из большой прозрачной и маленькой непрозрачной сумок "воскресили" в своей весенне-летний коллекции Paco Rabanne. Такие сумки-вкладыши были необычайно популярны в конце 2010-х, а теперь снова на модной арене. На этот раз "внутренняя" сумка изготовлена не из пластика, а из металла - в лучших традициях бренда. Практической пользы от большой прозрачной части такого аксессуара, конечно, не много: подразумевается, что она останется пустой. Зато такой аксессуар смотрится эффектно и необычно.

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