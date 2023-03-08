8 марта 2023

8 марта 2023 11:00

Струящиеся платья с античными драпировками на весну

"Ава

Античность - большой тренд прямо сейчас. На самом деле, в этом нет совсем ничего удивительного. Во-первых, на фоне хаоса, царящего в новостной повестке, людям как никогда хочется чего-то понятного, конвенционально красиво и упорядоченного - и античное искусство с его стремлением к гармонии во всем этим запросам идеально отвечает. Во-вторых, если задуматься, именно греческие и римские образцы - основа всей европейской культуры. Так что за последние несколько тысяч лет они ни капли не утратили актуальности. И по-прежнему вдохновляют не только художников и режиссеров, но и дизайнеров.

Saint Laurent весна-лето 2023

Последние подарили нам очередной микротренд - платья "текучих", струящихся силуэтов с замысловатыми драпировками. Их плавные линии вызывают ассоциации со скульптурами древнегреческих богинь, одетых в ниспадающие складками хитоны. Только в этом сезоне эти самые складки не высечены в камне, а "вылеплены" из ткани. И это отличный повод почувствовать себя настоящей богиней: обильно драпированные платья в духе античности не только придают гордую осанку и новое самоощущение, но и могут визуально скорректировать фигуру. Драпировки скроют все, что вы привыкли считать недостатками, а струящийся крой вытянет силуэт и сделает вас выше и стройнее. Образцы для подражания стоит искать в коллекциях Loewe, Saint Laurent, Balenciaga, Blumarine, Vivienne Westwood, Bottega Veneta и многих других.

Loewe весна-лето 2023

Blumarine весна-лето 2023

Saint Laurent весна-лето 2023

Bottega Veneta весна-лето 2023

Michael Kors Collection весна-лето 2023

Vivienne Westwood весна-лето 2023

Balenciaga весна-лето 2023

thesymbol.ru


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