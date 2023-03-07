7 марта 2023

7 марта 2023 16:15

Какие джинсовые куртки носить весной 2023 - ФОТО

Есть вещи, которые приходят на модную арену и стремительно покидают ее из сезона в сезон, а есть те, которые с нами навсегда. Это бежевые тренчи, белые рубашки и, конечно, джинсовые куртки. Этот вневременной предмет гардероба, некогда служивший рабочей одеждой, сейчас есть в арсенале у каждой модницы. Однако даже классические вещи подвержены влиянию трендов, и модные фасоны джинсовых курток несколько меняются из сезона в сезон. Рассказываем, на какие модели стоит обратить внимание этой весной. 

После всех экспериментов с оверсайзом дизайнеры вернулись к самому простому классическому крою. Прямая джинсовка длиной чуть ниже талии с четырьмя карманами и отложным воротником - самый актуальный фасон сезона. И это не может не радовать. Во-первых, такая куртка подходит всем вне зависимости от типа фигуры и возраста. Во-вторых, она очень универсальна. Носить такую можно в паре с объемным худи с капюшоном, прозрачной блузкой, топом-бра, свитером или любым другим верхом, что найдется в вашем гардеробе. Не меньшей популярностью пользуются укороченные модели: в паре юбками и брюками с высокой посадкой они красиво подчеркнут фигуру, вытянут силуэт и удлинят ноги. Из минусов, разве что невозможность носить такую куртку со слишком объемным или длинным верхом - он под нее попросту не поместится. Комбинируйте такую куртку с джинсами (главное, чтобы оттенки хорошо смотрелись друг с другом - инструкция здесь), классическими брюками и даже юбками-карандашами. Самые стильные идеи с подиумов мы собрали в галерее ниже. 

Givenchy весна-лето 2023

Khaite весна-лето 2023

Jacquemus весна-лето 2023

Christian Wijnants весна-лето 2023

Diesel весна-лето 2023

Stella McCartney весна-лето 2023

thesymbol.ru


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