Какие джинсовые куртки носить весной 2023 - ФОТО

Есть вещи, которые приходят на модную арену и стремительно покидают ее из сезона в сезон, а есть те, которые с нами навсегда. Это бежевые тренчи, белые рубашки и, конечно, джинсовые куртки. Этот вневременной предмет гардероба, некогда служивший рабочей одеждой, сейчас есть в арсенале у каждой модницы. Однако даже классические вещи подвержены влиянию трендов, и модные фасоны джинсовых курток несколько меняются из сезона в сезон. Рассказываем, на какие модели стоит обратить внимание этой весной.

После всех экспериментов с оверсайзом дизайнеры вернулись к самому простому классическому крою. Прямая джинсовка длиной чуть ниже талии с четырьмя карманами и отложным воротником - самый актуальный фасон сезона. И это не может не радовать. Во-первых, такая куртка подходит всем вне зависимости от типа фигуры и возраста. Во-вторых, она очень универсальна. Носить такую можно в паре с объемным худи с капюшоном, прозрачной блузкой, топом-бра, свитером или любым другим верхом, что найдется в вашем гардеробе. Не меньшей популярностью пользуются укороченные модели: в паре юбками и брюками с высокой посадкой они красиво подчеркнут фигуру, вытянут силуэт и удлинят ноги. Из минусов, разве что невозможность носить такую куртку со слишком объемным или длинным верхом - он под нее попросту не поместится. Комбинируйте такую куртку с джинсами (главное, чтобы оттенки хорошо смотрелись друг с другом - инструкция здесь), классическими брюками и даже юбками-карандашами. Самые стильные идеи с подиумов мы собрали в галерее ниже.

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