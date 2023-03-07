Что носить в марте: 5 готовых образов от главных модниц мира - ФОТО

Если вам всегда казалось, что гости недель моды одеваются только в сложносочиненные, совершенно не подходящие для повседневной жизни наряды - это совсем не так. Очень часто их образы состоят из самых простых вещей, которые, пожалуй, найдутся в гардеробе у каждого. Мы внимательно изучили стритстайл-хроники с прошедших Недель моды и выбрали 5 стильных образов, которые легко повторить.

"Плечистое" пальто + жакет + футболка

Длинное "плечистое" пальто - самая модная верхняя одежда весны. Носить его можно с чем угодно - от прозрачных блуз до объемных худи - однако в этом марте предлагаем составить многослойный образ из простой белой футболки, жакета и пальто. В качестве низа подойдут классические брюки, джинсы или юбка-макси - выбирайте в зависимости от того, куда вы собираетесь пойти в этом наряде.

Укороченная куртка + широкие джинсы с высокой посадкой

Короткие пуховые куртки в деле минимум до конца марта. К широким джинсам на высокой посадке (а она, к слову, триумфально вернулась на подиумы после нескольких лет забвения) стоит выбрать укороченные варианты: так вы визуально удлините силуэт, а объем пуховика сбалансирует "перегруз" снизу.

Бомбер + юбка миди

Бомбер логичнее всего сочетать с джинсами и кроссовками, однако в более элегантными вещами они смотрятся ничуть не хуже. Чтобы выглядеть как настоящая звезда стритстайла, комбинируйте удобный свитер с юбкой миди и сапогами на каблуке или грубыми ботинками, а поверх- надевайте оверсайз-бомбер из кожи или непромокаемой ткани.

Мини-юбка + лоферы + гетры

Уже совсем скоро сапоги нам вовсе не понадобятся, ведь им на смену придут лоферы. Этой весной носить их будем обязательно с толстыми носками или гетрами, в идеале - в рубчик. Комбинировать эту модную обувь стоит с короткими юбками, обязательно добавляя тонкие колготки. Ну а замерзнуть в мини вам не позволит длинное пальто.

Кожаное пальто + свитер с высоким горлом

Кожаные пальто и плащи - самая актуальная верхняя одежда весны. В марте все еще холодно, так что под пальто советуем носить свитер из шерсти или кашемира с высоким горлом. Низ подбирайте на свое усмотрение - это может быть юбка любого комфортного для вас фасона и длины, брюки или джинсы.

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