Дрессированные скакуны открыли показ Stella McCartney

Шоу британского бренда Stella McCartney на Неделе моды в Париже открыли лошади. Об этом пишет Evening Standard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Показ состоялся в старейшей во Франции школе верховой езды Manège de l'École Militaire. Первыми на импровизированном подиуме появились скакуны.

"Мы все плакали несколько дней, наблюдая за репетициями. В конце концов между человеком и животным возникает доверие и отношения. Я думаю, что в центре всего этого - поэзия", - сказала после показа дизайнер бренда Стелла Маккартни.

Коллекция "Осень-зима 2023" была вдохновлена любовью Маккартни к верховой езде, которую она унаследовала от своей покойной матери Линды. На одежде встречались изображения лошадей и атрибуты экипировки для верховой езды.

Трогательной деталью коллекции стали принты, сделанные с фотографий ее матери и сестры Мэри. "Я чувствую, что мое сердце сейчас разорвется от гордости. Мое самое раннее воспоминание - это когда я вылезаю из окна нашей спальни в Шотландии, и мы вместе скачем на пони", - сказала Мэри после показа.

Среди ключевых новинок этого сезона - первые в истории сумки, изготовленные из материала Mirium, который является альтернативой животной коже. Сумки S-Wave и Frayme были выполнены из AppleSkin - яблочных отходов пищевой промышленности.