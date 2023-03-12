12 марта 2023

12 марта 2023 14:46

Стилистка назвала лучшую одежду для невысоких девушек

Персональная стилистка Марина Герман назвала лучшую одежду для невысоких россиянок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

Так, модный эксперт рассказала, что визуально вытянуть силуэт можно с помощью брюк прямого или расклешенного кроя в пол. "Можно выбрать палаццо - они идеальны для того, чтобы добавить пару лишних сантиметров роста", - пояснила она и посоветовала сочетать данную вещь с обувью на высоких каблуках.

Кроме того, специалистка порекомендовала обращать внимание на штаны или юбки с завышенной талией. При этом она отметила, что их необходимо носить с заправленным верхом. Вдобавок Герман предложила дополнить образ маленькой сумкой. "Отдавай предпочтение лаконичным аксессуарам. И обязательно обрати внимание на длину ремешка: чем ниже располагается сумка, тем сильнее она "крадет" столь ценные сантиметры у роста", - отметила она.

Помимо прочего, собеседница издания призвала читательниц избегать контрастных тонов. По ее мнению, отличаться по цвету должны лишь отдельные детали. Темный низ и белый верх, или наоборот, зрительно "режет" силуэт пополам, считает Герман.

Также визуально увеличить рост помогут укороченные топы и высокая прическа. В первом случае необходимо носить упомянутую вещь с низом одинакового оттенка. Что касается второго, то можно присмотреться к пучкам и конским хвостам, поскольку они подчеркивают изящность шею.

Ранее стилист и имиджмейкер Мария Абабкова дала совет россиянкам выглядеть стройнее с помощью одежды. Специалист рассказала, какую ошибку допускают многие женщины при подборе платьев. По ее мнению, обтягивающие фасоны способы подчеркнуть проблемные части тела. В связи с этим эксперт посоветовала присмотреться к моделям более свободного кроя.


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