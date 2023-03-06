С каким цветом носить белый в новом сезоне?

Колористика - сложная наука. Иногда сложно угадать, какие цвета будут хорошо смотреться вместе, а какие - нет. Особенно, когда речь идет о не самых очевидных сочетаниях. Например, какие цвета вы в первую очередь наденете с белым? На ум тут же приходят черный, серый, ярко-синий или розовый. А как насчет небесно-голубого? Дизайнерам эта идея определенно понравилась, ведь в весенне-летних коллекциях они чаще всего сочетают белый именно с этим оттенком.

Комбинировать эти цвета можно по-разному. На подиумах они часто встречаются в одной вещи. Отличный пример: полосатое платье Loewe. В коллекции бренда есть абсолютно идентичное платье в темно-серую полоску, однако эффектнее всего смотрится именно вариант с небесно-голубым. Крой юбки в сочетании с таким "воздушным" оттенком придает платью легкость и романтичноть: едва ли можно было бы добиться такого же эффекта, будь полоски более контрастными. Ну а если бы Джонатан Андерсон предпочел отказаться от них совсем, платье выглядело бы слишком просто. В целом, оттенки не обязательно должны сочетаться в одной вещи.

Отлично будут смотреться и простые комбинации: самый простой пример - белая футболка и голубые джинсы. Эти вещи, наверняка, уже есть в вашем гардеробе, так что составление модного лука даже не потребует лишних затрат. Комбинировать вещи двух оттенков можно по-разному: цвета могут равномерно распределяться в луке или один из них может служить акцентом. Например, к небесно-голубому платью отлично подойдет белая сумка или жакет, а белоснежная хлопковая сорочка будет здорово смотреться с крупным ожерельем-чокером голубого цвета. Одним словом, вариантов масса. Так что если уже сейчас вы хотите почувствовать весеннюю легкость, попробуйте добавить это сочетание цветов в свой гардероб.

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