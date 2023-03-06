6 марта 2023

6 марта 2023 15:30

Четыре модные прически для женщин 50+

Интернет наполнен материалами о том, как должны выглядеть женщины в определенном возрасте. Причем вместо действительно полезных советов по стилю, подобные статьи, как правило, стараются ввести как можно больше запретов и обозначить строгие рамки. И чем старше женщина, тем больше запретов и ограничений на нее стараются наложить "эксперты". И касается это не только одежды и макияжа, но и причесок. Существует множество устоявшихся стереотипов о том, какие стрижки и прически должна носить женщина 50+. К счастью, у нас есть и противоположные примеры - звезды старше пятидесяти, которые игнорируют все стереотипы и продолжают выглядеть по-настоящему ярко и стильно. Мы выбрали 4 лучших примера. 

Легкий каскад

Филиппин Леруа-Больё

Филиппин-Леруа Болье - настоящая икона стиля и разрушительница стереотипов, чьи образы можно смело использовать в качестве модной шпаргалки. Последнее время французская актриса носит стрижку длиной до плеч с легким каскадом и челкой шторкой. "Слои" в стрижке придают волосам объем, красиво обрамляют лицо и делают образ легким и непринужденным. Из плюсов - такая стрижка подойдет любым, даже очень тонким волосам, и очень проста в укладке. 

Длинные локоны

Сара Джессика Паркер

Сложно сказать, откуда взялся этот стереотип, но женщины после 50 все чаще меняют длинные волосы на простые короткие стрижки, вроде гарсона или каре. При этом, если у вас от природы густые здоровые локоны, отказываться от них не стоит ни в каком возрасте. Берите пример с Сары-Джессики Паркер. Во-первых, это красиво. Во-вторых, такая прическа визуально сделает вас моложе. Главное - правильный уход. 

Густая челка

Софи Марсо

Если ваша стрижка вас в целом устраивает, но хочется внести небольшие изменения - дополните ее длинной густой челкой. Такой элемент освежит образ, сделает его более актуальным и современным. Челка красиво обрамляет лицо, подчеркивает его черты и будет здорово смотреться как с распущенными волосами, так и с прическами вроде косы или хвоста, как у Софи Марсо. 

"Хулиганская" короткая стрижка

Изабель Юппер

Если вам все-таки хочется примерить короткую стрижку, выбирайте ультрамодные варианты, способные сделать ваш образ эффектным и запоминающимся. На радикальные изменения недавно решилась 69-летняя Изабель Юппер: вместо длинных волос актриса теперь носит рваную "мальчишескую" стрижку. Выглядит она действительно очень эффектно, особенно, если не жалеть времени на укладку. К счастью, с такой длиной потребуется его совсем немного. 

www.thesymbol.ru


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