Четыре модные прически для женщин 50+

Интернет наполнен материалами о том, как должны выглядеть женщины в определенном возрасте. Причем вместо действительно полезных советов по стилю, подобные статьи, как правило, стараются ввести как можно больше запретов и обозначить строгие рамки. И чем старше женщина, тем больше запретов и ограничений на нее стараются наложить "эксперты". И касается это не только одежды и макияжа, но и причесок. Существует множество устоявшихся стереотипов о том, какие стрижки и прически должна носить женщина 50+. К счастью, у нас есть и противоположные примеры - звезды старше пятидесяти, которые игнорируют все стереотипы и продолжают выглядеть по-настоящему ярко и стильно. Мы выбрали 4 лучших примера.

Легкий каскад

Филиппин-Леруа Болье - настоящая икона стиля и разрушительница стереотипов, чьи образы можно смело использовать в качестве модной шпаргалки. Последнее время французская актриса носит стрижку длиной до плеч с легким каскадом и челкой шторкой. "Слои" в стрижке придают волосам объем, красиво обрамляют лицо и делают образ легким и непринужденным. Из плюсов - такая стрижка подойдет любым, даже очень тонким волосам, и очень проста в укладке.

Длинные локоны

Сложно сказать, откуда взялся этот стереотип, но женщины после 50 все чаще меняют длинные волосы на простые короткие стрижки, вроде гарсона или каре. При этом, если у вас от природы густые здоровые локоны, отказываться от них не стоит ни в каком возрасте. Берите пример с Сары-Джессики Паркер. Во-первых, это красиво. Во-вторых, такая прическа визуально сделает вас моложе. Главное - правильный уход.

Густая челка

Если ваша стрижка вас в целом устраивает, но хочется внести небольшие изменения - дополните ее длинной густой челкой. Такой элемент освежит образ, сделает его более актуальным и современным. Челка красиво обрамляет лицо, подчеркивает его черты и будет здорово смотреться как с распущенными волосами, так и с прическами вроде косы или хвоста, как у Софи Марсо.

"Хулиганская" короткая стрижка

Если вам все-таки хочется примерить короткую стрижку, выбирайте ультрамодные варианты, способные сделать ваш образ эффектным и запоминающимся. На радикальные изменения недавно решилась 69-летняя Изабель Юппер: вместо длинных волос актриса теперь носит рваную "мальчишескую" стрижку. Выглядит она действительно очень эффектно, особенно, если не жалеть времени на укладку. К счастью, с такой длиной потребуется его совсем немного.

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