5 марта 2023

5 марта 2023 10:50

Дом моды Pierre Cardin возвращается на Неделю моды в Париже

Дом моды Pierre Cardin спустя несколько лет возвращается с показом в официальном графике Недели моды в Париже, потому что бренд готовится к открытию своего обновленного парижского бутика. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внучатый племянник дизайнера Пьера Кардена Родриго Базиликати-Карден, который возглавил дом после смерти кутюрье в 2020 году, хочет повысить узнаваемость бренда. Он ездит по миру в поиске молодых талантливых дизайнеров.

"Наши лицензиаты хотят, чтобы новые коллекции поставлялись регулярно, и это дает им уверенность в точной дате. А главное, большинство модных журналистов находятся здесь, в Париже, так что это дает нам лучший доступ к ним. Это привносит немного энтузиазма", - сказал Базиликати-Карден о грядущем участии в Неделе моды.

На показе, который пройдет в историческом магазине напротив Елисейского дворца, Базиликати-Карден обещал показать 60 нарядов, сделанных в основном из переработанных материалов.

Карден перестал проводить регулярные показы в начале 1990-х годов, заменив их на шоу в необычных локациях, например, пустыне Гоби. Последний раз бренд был включен в официальное расписание парижской Недели моды в 2010 году, когда он отпраздновал 60-летие.


Просмотров: 52

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 3 077
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 2 488
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 2 946
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 2 449
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 2 822
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 2 656
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 2 021
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 2 470
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 2 485
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 2 672
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье