Дом моды Pierre Cardin возвращается на Неделю моды в Париже

Дом моды Pierre Cardin спустя несколько лет возвращается с показом в официальном графике Недели моды в Париже, потому что бренд готовится к открытию своего обновленного парижского бутика. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Внучатый племянник дизайнера Пьера Кардена Родриго Базиликати-Карден, который возглавил дом после смерти кутюрье в 2020 году, хочет повысить узнаваемость бренда. Он ездит по миру в поиске молодых талантливых дизайнеров.

"Наши лицензиаты хотят, чтобы новые коллекции поставлялись регулярно, и это дает им уверенность в точной дате. А главное, большинство модных журналистов находятся здесь, в Париже, так что это дает нам лучший доступ к ним. Это привносит немного энтузиазма", - сказал Базиликати-Карден о грядущем участии в Неделе моды.

На показе, который пройдет в историческом магазине напротив Елисейского дворца, Базиликати-Карден обещал показать 60 нарядов, сделанных в основном из переработанных материалов.

Карден перестал проводить регулярные показы в начале 1990-х годов, заменив их на шоу в необычных локациях, например, пустыне Гоби. Последний раз бренд был включен в официальное расписание парижской Недели моды в 2010 году, когда он отпраздновал 60-летие.