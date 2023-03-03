Дом моды Burberry представил первую книгу о своей истории

Британский бренд отмечает свое 160-летие первой книгой, в которой рассказывается история Burberry с момента создания дома в 1856 году Томасом Берберри и до наших дней, а также описывается работа креативных директоров. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

252-страничная книга поступит в продажу 28 марта. Издание разделено на пять глав, повествуя об эволюции небольшого семейного предприятия, занимавшегося пошивом одежды для активного отдыха, в огромный дом моды.

В книге представлено 200 фотографий, сделанных Кристофером Бейли и Риккардо Тиши во время их работы в Burberry в качестве главных креативных директоров.

"Burberry - это история о творчестве, исследованиях, инновациях и сообществе - все это продолжает оставаться сердцем бренда. <...> В этой книге, единственной за последнее время, одобренной брендом, представлена панорама необыкновенного наследия компании, которое заслуживает широкого внимания", - сказала Карли Эк, куратор бренда и архива Burberry.

Как пишет WWD, книга ознаменует возвращение Burberry к своим британским корням. В этом направлении работает и новый креативный директор дома Дэниел Ли.