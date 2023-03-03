3 марта 2023

3 марта 2023 09:25

Двухцветный деним — хит этой весны

Пожалуй, у каждого человека в гардеробе найдется хотя бы одна пара джинсов. Эти брюки из грубой ткани изначально предназначались для золотоискателей и шахтеров, чья одежда должна была отличаться особой прочностью, а спустя многие десятилетия не только перекочевали в повседневный гардероб, но и стали в нем "вещью номер один". Тем не менее, даже такая универсальная вещь как джинсы подвласна влиянию трендов. Конечно, классическая пара прямого кроя из однотонного денима никогда не потеряет актуальности, однако всегда можно найти куда более трендовый вариант. 

В этом году в лидеры выбился двухцветный деним. Джинсы, юбки, рубашки и даже тренчи, будто сшитые из кусочков джинсовых вещей разных оттенков. Например, джинсы из коллекции Nensi Dojaka. Темный деним с внешней стороны, светлый - с внутренней. В купе с вертикально сшитыми фрагментами такие джинсы не только сделают любой образ более стильным, но и визуально скорректируют фигуру. Носить такие можно и с простой белой футболкой, и с расшитым серебристыми пайетками боди, прямо как на показе. Вещь трендовая, необычная, но по-прежнему очень универсальная. Также рекомендуем присмотреться к юбкам макси или карандаш из таких же вертикальных фрагментов - отличная инвестиция в весенне-летний гардероб. Если джинсовые юбки и брюки кажутся вам слишком банальными, хорошим выбором станет плащ из фрагментов денима, как у Tod's. Интегрировать такие вещи в гардероб очень просто - они будут отлично смотреться как друг с другом, так и не с джинсовыми вещами - простыми или яркими. Больше примеров с подиумов ищите в галерее ниже.

Nensi Dojaka весна-лето 2023

Tod's весна-лето 2023

Rejina Pyo весна-лето 2023

thesymbol.ru


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