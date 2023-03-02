Дом Paco Rabanne провел первый показ после смерти основателя

Состоялся первый показ дома моды Paco Rabanne после смерти его основателя и дизайнера Пако Рабана в прошлом месяце в возрасте 88 лет. В первом ряду во время шоу сидели Жан-Поль Готье, Николя Гескьер и другие известные люди в индустрии моды. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модели вышли на подиум в одежде в стиле футуризма, который любил Рабана. Это костюмы из алюминиевой фольги, сверкающие белые ботинки, серебряные капюшоны, юбки из искусственного меха и брюки, сделанные из осколков хрусталя.

Жюльен Доссена, который руководит домом с 2013 года, оставил на каждом сиденье на показе записку с благодарностью "месье Рабану" за его "утопический творческий подход" и "радикальное выражение". В качестве постскриптума к коллекции, которую он создал для этого случая, Доссена завершил показ финалом из пяти оригинальных платьев Paco Rabanne.

Наряду с Пьером Карденом и Андре Куррежем, Рабан привнес в моду 1960-х годов свое видение космической эры. Среди его инноваций были платья с шипами, сделанные из алюминия, бумажные свадебные платья, пальто, состоящее из металлических треугольников, платье из резинок и платье, сделанное из 9 кг золота. Его в 1968 году надела французская певица Франсуаза Харди.

Бруно Павловски, президент Федерации высокой моды, сказал: "Пако Рабан был крупным модельером, который не переставал исследовать традиционные ноу-хау и новые техники с дерзостью и эксцентричностью. Кутюрье, который открыл новые горизонты в моде с момента своего первого показа в Париже".