2 марта 2023

2 марта 2023 09:28

Как составить функциональный весенний гардероб в стиле смарт-шик - ФОТО

На волне тренда на "тихую" роскошь дизайнеры все чаще отказываются от ярких цветов, сложного кроя и крупного декора в пользу правила "меньше - лучше". Этому правилу полностью соответствует стиль смарт-шик - элегантный, включающий в себя вещи, роскошные в своей простоте. Рассказываем, из каких весенних вещей составить функциональный гардероб в стиле смарт-шик этой весной. 

Белая футболка

Белая футболка - самый универсальный и незаменимый предмет любого гардероба. Она пригодится в любом образе: от спортивного до выходного (да, достаточно добавить к ней длинную юбку и оперные перчатки). Главное - выбрать модель из хорошего материала, чтобы футболка хорошо держала форму и не вышла из строя за пару стирок. 

Кожаные брюки

Кендалл Дженнер

Удобные брюки с хорошей посадкой - абсолютный маст-хэв. Однако этой весной привычные модели из костюмной шерсти мы предлагаем заменить кожаными. Такие брюки смотрятся одновременно роскошно и универсально, подходят для самых разных образов и сочетаются с любым верхом: от спортивного свитшота до романтичной блузы. 

Ботильоны с квадратным мысом

Их всех вариаций ботильонов, которые можно найти в ассортименте брендов, лучшим выбором станет базовая модель на устойчивом каблуке с квадратным мысом. Такая обувь придаст шика и элегантности любому образу, оставаясь при этом очень универсальной. 

Белая рубашка

Еще одна вещь, без которой не обойдется ни один гардероб - белая рубашка. К ее выбору стоит подойти очень внимательно: предпочтение лучше отдать моделям из качественного плотного хлопка, идеально сидящим по фигуре. Лучше потратить больше времени и средств на поиск идеальной рубашки - эта модная инвестиция точно окупится. 

Двубортное пальто

Хейли Бибер

Лучшая верхняя одежда на весну - двубортное пальто. Выбирайте модели прямого кроя с объемными плечами: приталенные модели имеют свойство выходить из моды, с прямым же пальто такого не случится. Что касается цвета, здесь лучше отдать предпочтение базовым оттенкам. Они дадут гарантию того, что пальто будет хорошо сочетаться с любой вашей одеждой. 

Лоферы

Miu Miu весна-лето 2023

Абсолютный мастхэв весны - базовые лоферы на толстой подошве. Хорошая пара с качественной колодкой не уступает в удобстве кедам, но выглядит при этом в разы элегантнее. Носить лоферы можно везде и с любой одеждой и совершенно не бояться, что в ближайшие пару сезонов они устареют. 

Широкопелечий жакет

Khaite весна-лето 2023

Весной жакет с широкими плечами становится незаменимой вещью номер один. Сначала мы будем носить его под пальто и тренч, затем - самостоятельно с джинсами, платьями-карандашами, юбками мини и макси и даже спортивными джоггерами. 

Базовая юбка макси

Эльза Хоск

Еще одна вещь, без которой не обойдется весенний гардероб любой уважающей себя модницы, - юбка макси. Эта длина окончательно вытеснила с пьедестала все остальные, так что если у вас еще нет длинной юбки, отправляться на ее поиски стоит как можно скорее. Особенно актуальны модели прямого кроя, где ширина в бедрах примерно равна ширине нижней части подола.

Простая сумка

Чтобы сумка подходила ко всему и отвечала критериям стиля смарт-шик, она быть хорошего качества и не иметь лишнего декора. Выбирайте модели, хорошо держащие форму: классические-прямоугольные, хобо или багеты. Забудьте о ярких цветах, логотипах и крупных украшениях. Чем меньше - тем лучше. 

thesymbol.ru


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