Дом Dior вернул моду на стиль 50-х на Неделе моды в Париже

Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри создала коллекцию, вдохновленную знаменитыми французскими женщинами 1950-х годов, и вернула тренд на моду того времени. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Дизайнер выбрала в качестве муз сезона Катрин Диор, Жюльетт Греко и Эдит Пиаф, которые "жили очень разными жизнями, но разделяли чувство бунтарства и любили носить черное".

Показ открыла модель в белой рубашке и простой прямой черной юбкой. Это была дань уважения Греко, которая была клиенткой Dior в 1950-х годах. Образ с черным беретом и футболкой с лозунгом Je Ne Regrette Rien был отсылкой к Пиаф.

"Коллекция представляла собой угрюмое, мрачно-шикарное видение 50-х годов, в котором на горизонте виднелись грозовые тучи следующего десятилетия", - пишет The Guardian.

В коллекции использовались современные ткани, что позволило сделать одежду более пластичной и легкой, чем в середине прошлого века. "То, как я могу создавать одежду сейчас, меньше похоже на скульптуру. Она менее точная, меньше стремится к совершенству. Мне это больше нравится, в этом больше тепла", - сказала Кьюри.