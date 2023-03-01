С чем носить джинсовую юбку весной 2023?

Надоели привычные юбки-карандаши? Замените их на вариант из денима. В этом сезоне джинсовые юбки по-прежнему в тренде, да и смотрятся они свежо и стильно. А мы расскажем, как их носить. Вот 3 идеи готовых образов, которые сделают вас самой стильной в новом сезоне - от простых до многослойных.

С водолазкой и сапогами на каблуках

Самый простой вариант - носить джинсовую юбку длины миди с минималистичной черной водолазкой облегающего кроя. Так силуэт получится классическим, зауженным. Если заправить верх в юбку, то получится также удлинить ноги. Особенно в сочетании с высокими сапогами на каблуках.

С кожаной курткой

Образ для любителей многослойности. Усложнить лук из предыдущего пункта можно, добавив поверх водолазки рубашку. А поверх нее - кожаную куртку. Дополните образ удобными сапогами на плоском ходу или казаками - и готово.

С укороченным свитером

Если ваша юбка с высокой посадкой, то идеальным дополнением для нее станет укороченный свитер. А еще это отличный способ акцентировать талию. Подойдет также кроп-жакет или короткая рубашка. Идеальным дополнением станет массивная обувь на толстой подошве или платформе - например, лоферы или грубые ботинки.

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