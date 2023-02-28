28 февраля 2023

28 февраля 2023 10:08

Весенние укладки: тренды 2023

Легкие волны

Chanel Couture весна 2023

Ни для кого не секрет, что тугие упругие кудри, щедро залитые лаком, безнадежно вышли из моды. Но этом совсем не значит, что любителям завивать волосы придется от этого отказаться. Этой весной в треде будут легкие, французские волны. Это незамысловатая, но очень романтичная укладка максимально проста в исполнении: пряди можно накрутить на плойку крупного диаметра, утюжок для волос или вовсе обойтись без горячей укладки. Для фиксации используйте легкие средства, которые обеспечат локонам упругость и не склеят их. 

"Жидкие" волосы

Schiaparelli Couture весна 2023

Полная противоположность французской небрежности с ее текстурными локонами - укладка "жидкие" волосы. Такое название ей дали пользователи TikTok, и смысл ее заключается в том, что ваши идеально прямые распущенные на спину волосы должны будто по ней разливаться. Подойдет такая такая укладка не всем: волосы должны быть здоровыми, блестящими и желательно тяжелыми, иначе эффект не удастся. Зато, если вы давно искали способ похвастаться своей роскошной густой шевелюрой - это лучший вариант для вас. 

"Без укладки"

Zimmermann весна-лето 2023

Макияж "без макияжа" держится в списке трендов уже не первый год, а этой весной к нему в пару придет укладки "без укладки", в которой волосы выглядят так, будто вы только встали с кровати и отправились по делам. Ключевое слово - "будто", ведь добиться правильной небрежности едва ли не сложнее, чем сделать идеально аккуратную укладку. Как минимум вам понадобится текстурирующий спрей с морской солью и средство для прикорневого объема - если "растрепанные" волосы "приклеятся" к голове, выглядеть это будет не очень красиво. 

 

Мокрый эффект

Fendi Couture весна 2023

Без "мокрых" укладок не обходится ни один список трендов на протяжении последних нескольких сезонов, меняется только трендовый вариант исполнения. Этой весной советуем попробовать самый простой вариант - волосы, зачесанные назад. Он прост в исполнении и всегда выглядит эффектно. Тем не менее, эффект мокрых волос - весьма коварная штука: достаточно ошибиться хотя бы на одном этапе (например, переборщить с гелем), и укладка мгновенно перестанет быть модной: волосы просто будут выглядеть, будто их не мыли неделю. 

thesymbol.ru


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