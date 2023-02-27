27 февраля 2023

27 февраля 2023 10:29

Какие туфли на высоком каблуке в моде в этом сезоне?

Valentino весна-лето 2023

При выборе обуви мы все чаще отдаем предпочтение эффектным, но практичным и удобным парам, вроде лоферов или балеток. Они элегантны, хорошо подходят к любой одежде, а при необходимости в них можно спокойно пройти десяток километров, не испытывая ни малейшего дискомфорта. Однако временами всем нам хочется почувствовать себя Кэрри Брэдшоу и отправиться в офис, на свидание или простую прогулку на высоких каблуках. К счастью, дизайнеры из сезона в сезон обеспечивают нас такой возможностью. Day.Az со ссылкой на​ thesymbol.ru рассказывает, какие туфли на высоком каблуке будут самыми модными этой весной. 

Christian Siriano весна-лето 2023

Из года в год на модной арене остаются классические лодочки: эта неподвластная трендам женственная пара обуви никогда не теряет своей актуальности. Базовая модель на высокой шпильке в черном или бежевом цвете, безусловно, станет универсальным выбором, однако куда актуальнее будет выглядеть пара со слегка скошенным или изогнутым каблуком, как у Loewe и Bottega Veneta. Такие лодочки не менее удобны, чем классические, но выглядят куда интереснее. Также большой популярностью этой весной пользуются модели с застежкой на лодыжке или перемычкой. С круглым или острым мысом, на тонкой шпильке или устойчивом каблуке - выбирайте пару себе по вкусу. 

Bottega Veneta весна-лето 2023

Впрочем, отважиться на тонкие высокие шпильки готова далеко не каждая. К счастью, в весенне-летних коллекциях найдется не мало пар на высоком устойчивом каблуке или вовсе на танкетке. В такой обуви куда комфортнее передвигаться, а выглядит она при этом не менее элегантно. Присмотритесь к "голым" туфлям из коллекции Valentino: они здорово удлиняют ноги и подходят к одежде любого цвета. Не менее эффектная модель - у Versace. Очень (!) высокая танкетка и множество тонких ремешком-перемычек - вот формула модной пары обуви в 2023 году. Больше модных туфель на высоких каблуках сезона весна-лето 2023 ищите в галерее ниже. 

Dries Van Noten весна-лето 2023

Victoria Beckham весна-лето 2023

Loewe весна-лето 2023

Versace весна-лето 2023

Dries Van Noten весна-лето 2023


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