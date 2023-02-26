26 февраля 2023

26 февраля 2023 10:24

Главные тренды Недель моды весна-лето 2023

Пока зима превратилась в дождливое "нечто", решили отвлечься от серости и луж, и помечтать о весне. Вспоминаем Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже и рассказываем о микро- и макротенденциях. Почему бы не попробовать носить их уже сейчас?

Выбеленный деним.

Просто джинсовыми тотал-луками уже никого не удивишь, но в коллекциях сезона весна-лето 2023 деним выбелен и состарен - оттого выглядит свежо и притягательно. У Blumarine он напоминает о моде нулевых, у Miu Miu переносит в 1990-е. Варианты Diesel сложно сопоставить с какой-то эпохой - этот деним словно с другой планеты.

Узлы.

Чтобы получить новый силуэт, иногда достаточно просто удачно завязать узел. Именно так создавались перекрученные платья-футболки JW Anderson и модели Rick Owens из тонкой, совсем прозрачной кожи.

Платье с каркасом.

Да, это коллекции 2023 года, а не XVIII века - в новом сезоне дизайнеры увлеклись жесткими конструкциями платьев. Юбки Loewe держат объем благодаря специальному каркасу, а для вариантов Dior и вовсе использовались усовершенствованные панье и кринолины.

Мятое.

Смятые вещи в коллекциях весна-лето 2023 не выглядят неопрятно - они скорее подчеркивают хрупкость нежных материалов. Миучча Прада, в коллекции которой было много платьев и сумок из мятой кожи, символично описала их так: "Прикосновения грубости и вызывающая хрупкость".

elle.ru


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