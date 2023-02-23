Как выглядят самые модные и удобные брюки сезона весна-лето 2023 - ФОТО

Встремлении выглядеть стильно мы часто вынуждены жертвовать комфортом: высокие платформы, узкие платья, корсетные топы или очень длинные брюки puddle pants - эти вещи и в половину не столь комфортные, сколько модные. К счастью, в списке трендов обнаружились и вещи, которые объединили в себе стиль и удобство. Среди них - карго-парашюты. От привычных карго, которые мы не снимая носим уже третий сезон, они отличаются очень(!) свободной посадкой и более длинными и широкими штанинами, также вместо классической брючной застежки у них чаще встречаются завязки или затягивающиеся резинки.

Носить винтажные широкие брюки из шуршащей ткани еще прошлым летом начали Белла Хадид и Хейли Бибер, а этой весной они появились в новых коллекциях. Brandon Maxwell решили объединить два горячих весенних тренда, поэтому карго-парашюты у них не простые, а очень длинные. Такие получится носить только с обувью на каблуке, если не хотите, чтобы штанины волочились по земле. Впрочем, в паре с каблуками такие брюки неплохо скорректируют фигуру и визуально удлинят ноги. Кстати, вариант стилизации тоже можно подсмотреть на шоу американского бренда - майка-алкоголичка остается лучшей парой для карго-брюк. В коллекции Dior карго-парашюты можно найти сразу в двух вариациях: классические цвета хаки и с цветочным принтом. На последние советуем обратить внимание тем, кто не боится строить эффектные образы на контрастах. Расслабленный, несколько спортивный крой, грубая ткань в сочетании с романтичным цветочным принтом смотрится на удивление гармонично. Кроме того, весна - лучшее время носить цветы, что бы по этому поводу ни думала Миранда Пристли из "Дьявол носит Prada".

Карго-парашюты - вещь куда более универсальная, чем может показаться на первый взгляд. Сочетать их можно практически с чем угодно. Чтобы чувствовать себя комфортно в течение всего дня, добавьте к карго хлопковую футболку, объемное худи или свитер и пару удобных ботинок или кроссовок. Получится простой, но стильный образ. Хотите заслужить звание модной иконы одни своим появлением? Тогда решайтесь на самые необычные сочетания: носите карго-парашюты с романтичной блузой из полупрозрачной ткани, соблазнительным боди или корсетным топом и не забудьте про обувь на каблуке! Главное - не бояться экспериментировать.

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